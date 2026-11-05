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Sociedad

Tumbes bajo alerta roja por lluvias: Casitas queda aislado, 50 viviendas pierden sus techos y suspenden clases

En el distrito de Casitas, el 70% de la población se encuentra aislada debido a la crecida de arroyos. Además, fuertes vientos han causado daños en aproximadamente 50 viviendas de la zona.

Las precipitaciones aislaron el distrito de Casitas y ocasionaron el colapso de las vías urbanas.
Las precipitaciones aislaron el distrito de Casitas y ocasionaron el colapso de las vías urbanas.
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Una fuerte lluvia acompañada de truenos, relámpagos y descargas eléctricas se registra en la región Tumbes desde la noche del miércoles 4 de noviembre. Las precipitaciones afectan principalmente a las provincias de Tumbes y Zarumilla, donde se reportaron inundaciones de calles, activación de quebradas y dificultades para el tránsito terrestre.

La emergencia ha generado preocupación entre los habitantes de las zonas vulnerables, debido al riesgo de aniegos e inundaciones en viviendas y espacios públicos. Según reportes de medios locales, las precipitaciones también ocasionaron el aislamiento de sectores del distrito de Casitas y daños en inmuebles por los fuertes vientos.

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En la capital de Tumbes, el agua acumulada inundó el Mercado Principal y varias avenidas, entre ellas Mariscal Castilla, La Marina, Arica y Tumbes. Las tormentas eléctricas también fueron registradas por vecinos, quienes difundieron imágenes y videos de las descargas durante la noche.

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Lluvias aíslan al 70% de la población del distrito de Casitas

Uno de los sectores más afectados es el distrito de Casitas, donde la crecida de los arroyos Casitas-Bocapán, Panales, Gramadal, El Ciénago y Tapotal dejó aislado al 70% de la población, distribuida en 14 caseríos.

Asimismo, los fuertes vientos registrados en la provincia de Zarumilla provocaron el desprendimiento de los techos de calamina de aproximadamente 50 viviendas.

En el distrito de San Jacinto, la activación de seis quebradas interrumpió el tránsito terrestre, mientras que las precipitaciones complicaron la circulación en distintas vías de la región.

Ante las condiciones climáticas, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Tumbes dispuso la suspensión de las clases presenciales y el traslado a la modalidad virtual en instituciones educativas públicas y privadas.

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Senamhi emite alerta roja por lluvias intensas en Tumbes

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso Meteorológico N.° 451, de nivel rojo, ante la previsión de precipitaciones de fuerte intensidad en la costa norte.

La alerta comprende desde las 12.00 p. m. del miércoles 4 hasta las 11.59 p. m. del viernes 6 de noviembre. Para Tumbes, la institución pronosticó acumulados de lluvia de entre 5 y 55 milímetros por día durante el miércoles y jueves.

El aviso también advierte sobre la posibilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora, condiciones que podrían incrementar el riesgo de emergencias en las zonas vulnerables.

Recomiendan tomar precauciones ante inundaciones y tormentas eléctricas

Frente a las precipitaciones, las autoridades recomendaron a la población evitar desplazarse por calles inundadas y mantenerse alejada de quebradas y cauces de ríos, debido al peligro que representan las crecidas repentinas y la acumulación de agua.

Asimismo, se exhortó a los ciudadanos a tomar precauciones durante las tormentas eléctricas y mantenerse informados sobre los avisos meteorológicos y las disposiciones de las autoridades locales.

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