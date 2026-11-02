Estadio Nacional será escenario del lanzamiento de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027 con ingreso libre La Virgen de la Candelaria 2027 tendrá su presentación en Lima el 22 de noviembre a las 4:00 p. m. en el Estadio Nacional, organizada por la FRFCP, con acceso gratuito.

Más de mil danzantes del altiplano participarán en un espectáculo agrupado por tipos de danza. La programación incluye morenadas, diabladas y caporales, redefiniendo el concurso tradicional en Puno.

Más de mil danzantes del altiplano participarán en un espectáculo agrupado por tipos de danza. La programación incluye morenadas, diabladas y caporales, redefiniendo el concurso tradicional en Puno. Foto: composición LR

La Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027 llegará a Lima el domingo 22 de noviembre con una presentación gratuita en el Estadio Nacional. La actividad, organizada por la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), comenzará a las 4:00 p. m. y reunirá a más de mil danzantes provenientes del altiplano para presentar algunas de las principales expresiones del folclore puneño.

El anuncio fue confirmado por Alexander Quispe Huaracha, presidente de la Federación, quien informó que la fecha sufrió una modificación tras una asamblea con los conjuntos participantes. Inicialmente, el lanzamiento estaba previsto para el sábado 21 de noviembre, pero los acuerdos de la organización determinaron trasladarlo al día siguiente. La presentación servirá como antesala de las actividades centrales que se desarrollarán en Puno durante los primeros meses de 2027.

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Virgen de la Candelaria 2027 en Lima: más de mil danzantes participarán en una presentación por bloques

Una de las particularidades del espectáculo en el Estadio Nacional será la distribución de las agrupaciones según el tipo de danza. En lugar de mantener el sistema de participación individual que caracteriza al concurso tradicional de Puno, la Federación decidió reunir a los conjuntos en bloques. De esta manera, las morenadas compartirán una misma presentación, al igual que las diabladas y las agrupaciones de caporales.

La convocatoria para integrar el espectáculo permaneció abierta hasta fines de septiembre, periodo en el que los conjuntos debían comunicar su participación a la FRFCP. Sin embargo, la organización todavía no ha difundido el listado definitivo de agrupaciones ni el orden en que aparecerán durante la jornada. Según lo anunciado, estos detalles se darán a conocer en los próximos días, una vez que concluyan las coordinaciones con los participantes.

Otro aspecto pendiente corresponde a las condiciones de ingreso al recinto. Aunque la actividad será gratuita y tiene previsto comenzar a las 4:00 p. m., todavía no se ha informado a qué hora abrirán las puertas del estadio. Tampoco se han confirmado las entradas habilitadas, la capacidad autorizada ni la necesidad de realizar una inscripción previa . Estos puntos permanecen sujetos a las gestiones que la Federación desarrolla con la administración del escenario deportivo.

Festividad de la Candelaria 2027 en Puno: conoce las fechas de los concursos y actividades centrales

Después de su presentación en Lima, el calendario continuará en Puno con las competencias folclóricas y las actividades religiosas. El Concurso de Danzas Autóctonas está programado para el 30 y 31 de enero de 2027, mientras que el certamen de Traje de Luces se realizará el domingo 7 de febrero en el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano.

La programación central continuará con la Parada y Veneración a la Virgen, prevista para los días 8 y 9 de febrero. Estas actividades forman parte de una celebración que combina expresiones de fe católica con manifestaciones culturales del altiplano. La devoción a la imagen tiene antecedentes históricos que se remontan a 1583, cuando llegó desde España al territorio peruano.

La tradición también está vinculada con los acontecimientos de 1781, cuando los pobladores atribuyeron a la Virgen de la Candelaria la protección de Puno durante el sitio de las tropas de Túpac Catari. Posteriormente, la festividad obtuvo el reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación en 2003 y, en 2014, fue incorporada por la UNESCO a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Por el momento, la Federación no ha confirmado si organizará actividades adicionales antes del lanzamiento en Lima. La presentación del 22 de noviembre será uno de los primeros encuentros programados en torno a la celebración que tendrá sus principales jornadas durante enero y febrero de 2027.