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Muere querido influencer coreano tras ser atropellado por camión en Bolivia: conductor de vehículo pesado habría intentado huir

Desde 2025, el influencer coreano Cho Jin Woo recorría América Latina en bicicleta. Durante los últimos meses antes de partir hacia Bolivia, viajó por Perú y documentó su aventura en YouTube.

El influencer de viajes Cho Jin Woo comenzó a recorrer el mundo en bicicleta en 2020. En 2025, inició su travesía por América Latina.
El influencer de viajes Cho Jin Woo comenzó a recorrer el mundo en bicicleta en 2020. En 2025, inició su travesía por América Latina. | Foto: composición LR/InstagramFoto: composición LR/Instagram
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La comunidad digital de Corea del Sur quedó conmocionada tras la muerte de Cho Jin Woo, creador de contenido especializado en viajes que alcanzó popularidad al documentar sus recorridos en bicicleta por distintos rincones del mundo. El influencer, conocido en YouTube como Jin's Travel o Jin Ttorebel, falleció a los 33 años durante una travesía por Bolivia.

La noticia provocó una ola de mensajes de despedida entre quienes siguieron de cerca el proyecto que inició años atrás con la meta de recorrer el planeta sobre dos ruedas. Según reportes de medios coreanos y bolivianos, el accidente ocurrió en una vía de la ciudad de El Alto.

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Muere Cho Jin Woo, querido influencer coreano, tras ser atropellado en Bolivia

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, Cho Jin Woo fue atropellado por un camión de carga la mañana del 4 de noviembre mientras circulaba en bicicleta por El Alto. Tras el impacto, el conductor presuntamente abandonó el lugar. Sin embargo, horas después fue detenido por la Policía, que mantiene abierta una investigación para esclarecer lo sucedido.

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La tragedia fue confirmada el 5 de noviembre a través del canal de YouTube y el Instagram del creador de contenido. El mensaje fue compartido por su hermano mayor, quien agradeció el respaldo brindado por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur y por la Embajada de la República de Corea en Bolivia durante las gestiones posteriores al accidente.

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En el comunicado, también dedicó palabras a la comunidad que acompañó a Cho durante años. "Les pedimos de corazón que recen por Jin Woo y lo acompañen para que pueda emprender su último viaje en paz. Gracias por el cariño y el apoyo que siempre le brindaron", expresó.

Asimismo, informó que la familia viajó de inmediato a Bolivia para coordinar el proceso de repatriación. Añadió que, una vez que los restos de Jin Woo regresen a Corea del Sur, se realizará el funeral junto a familiares y amigos. "Nos daría mucha fuerza que puedan esperar junto a nosotros hasta que Jin Woo regrese a casa y nos sigan acompañando con sus muestras de apoyo y consuelo. Les agradecemos sinceramente", agregó.

¿Quién fue Cho Jin Woo, influencer coreano que falleció en Bolivia?

Cho Jin Woo convirtió los viajes de larga distancia en el sello de su contenido. En 2020 puso en marcha un proyecto personal con el que buscaba recorrer el mundo en bicicleta y compartir cada etapa con su audiencia. Desde 2025 atravesaba diversos países de América Latina, experiencia que registró en videos y publicaciones para sus seguidores. Entre sus contenidos más recientes destacó una ruta de tres meses por Perú, donde visitó ciudades como Huaraz y Cusco y mostró algunos de los paisajes más emblemáticos del país.

Su canal superaba los 70.000 suscriptores, quienes siguieron de cerca cada etapa de su travesía. Mientras las investigaciones continúan en Bolivia, seguidores y personas que cruzaron caminos con él en distintos países le rinden homenaje en redes sociales y recuerdan al joven aventurero que hizo de su vuelta al mundo en bicicleta una experiencia compartida con miles de personas.

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