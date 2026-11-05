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Dentista muere tras caminar tres horas para llegar a comunidad nativa en Loreto: denuncian falta de protección en brigadas

Renzo Arturo Saravia Soto, de 36 años, falleció durante una jornada médica en Andoas. Colegio Odontológico cuestiona las condiciones de seguridad y la ausencia de planes de evacuación para el personal sanitario.

El cirujano dentista Renzo Arturo Saravia Soto falleció durante una brigada médica en Puerto Franco, Loreto.
El cirujano dentista Renzo Arturo Saravia Soto falleció durante una brigada médica en Puerto Franco, Loreto.Foto: difusión
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El cirujano dentista Renzo Arturo Saravia Soto, de 36 años, falleció el lunes 2 de noviembre mientras integraba una brigada médica en la comunidad nativa de Puerto Franco, en Andoas, Loreto. Su muerte ha generado cuestionamientos por la falta de garantías de seguridad y evacuación para los profesionales de salud que trabajan en zonas alejadas de la Amazonía.

El decano del Colegio Odontológico del Perú en Loreto, Jorge Mori, denunció las precarias condiciones en las que se desplazan los brigadistas y cuestionó la demora de las autoridades para trasladar los restos del profesional a Iquitos.

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Saravia Soto participaba en una jornada asistencial en la cuenca del río Huasaga, distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, cuando sufrió una emergencia de salud la noche del lunes.

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Según el informe médico, el odontólogo presentó calambres recurrentes, agotamiento y vómitos después de realizar una caminata de aproximadamente tres horas. Al llegar a la comunidad, sufrió una agitación súbita, perdió el conocimiento y expulsó saliva con aparente contenido hemático.

Sus compañeros iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 60 minutos, pero no lograron recuperar sus funciones vitales.

El informe consignó un paro cardiorrespiratorio, aunque la causa exacta de su muerte todavía no había sido determinada.

Dificultades para evacuarlo

La Defensoría del Pueblo informó que las circunstancias del fallecimiento son materia de investigación. A través del Módulo Defensorial de San Lorenzo, inició el 3 de noviembre coordinaciones con la Red de Salud Datem del Marañón y el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.

Sin embargo, las dificultades geográficas de Andoas también complicaron el traslado de los restos del profesional.

Según informó la Red de Salud Datem del Marañón a la Defensoría, las condiciones de la zona impidieron el aterrizaje del helicóptero previsto inicialmente para efectuar la evacuación.

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Ante esta situación, las autoridades coordinaron con las Fuerzas Armadas la disponibilidad de una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), cuyo desplazamiento desde Iquitos hacia Nuevo Andoas estaba programado para el 4 de noviembre, sujeto a las condiciones meteorológicas y operativas.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Datem del Marañón tomó conocimiento del caso y dispuso las actuaciones correspondientes.

Debido a que la provincia no cuenta con una unidad de Medicina Legal, era necesario trasladar el cuerpo a Iquitos para practicar la necropsia de ley y determinar la causa del fallecimiento.

La Defensoría exhortó a las autoridades a garantizar el traslado de los restos, el retorno seguro del personal sanitario que acompañaba al odontólogo y una comunicación oportuna con sus familiares. También estableció contacto con la madre del profesional para informarle sobre las gestiones.

Brigadistas desprotegidos

El decano regional del Colegio Odontológico, Jorge Mori, cuestionó que transcurrieran más de 24 horas desde la muerte de Saravia Soto sin que se concretara el traslado de sus restos a Iquitos.

Advirtió que esta demora incrementó el sufrimiento de sus familiares, quienes esperaban recuperar el cuerpo para darle sepultura.

Pero el problema, según Mori, va más allá de este caso. Numerosos profesionales de salud que participan en brigadas en comunidades alejadas trabajan bajo contratos de locación de servicios, modalidad que no les garantiza los mismos beneficios laborales ni protección social que los trabajadores en planilla.

A esta situación se suman las dificultades de transporte, alimentación y disponibilidad de materiales para cumplir con sus labores en localidades de difícil acceso.

Por ello, el representante del Colegio Odontológico sostuvo que ninguna brigada debería desplazarse hacia comunidades remotas sin contar previamente con planes de contingencia y evacuación ante posibles emergencias.

Entre sus propuestas, planteó establecer convenios con las Fuerzas Armadas o crear fondos específicos que permitan movilizar oportunamente al personal sanitario ante accidentes, emergencias médicas o fallecimientos.

El Colegio Odontológico anunció que prepara propuestas dirigidas al Gobierno Regional de Loreto y a las autoridades nacionales para mejorar las condiciones de trabajo de los brigadistas.

Mori pidió que la muerte de Renzo Arturo Saravia Soto motive una revisión de las medidas de protección para médicos, enfermeros, odontólogos y otros profesionales que atienden a las poblaciones más alejadas de la Amazonía.

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