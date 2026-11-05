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El Niño golpeará más fuerte a cultivos y ganadería desde diciembre: ''Esto recién está empezando''

El especialista del Senamhi, Nelson Quispe, señaló que la falta de lluvias afectará principalmente a localidades del sur y la Amazonía. La disminución de precipitaciones en estas áreas podría perjudicar la producción agropecuaria, afectando la disponibilidad de alimento.

El fenómeno El Niño empezará a afectar la sequía y escasez de agua en el sur y la Amazonía del Perú desde diciembre, según el especialista del Senamhi, Nelson Quispe.
El fenómeno El Niño empezará a afectar la sequía y escasez de agua en el sur y la Amazonía del Perú desde diciembre, según el especialista del Senamhi, Nelson Quispe.Difusión
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Los efectos del fenómeno El Niño relacionados con la sequía y la escasez de agua empezarían a sentirse con mayor intensidad desde diciembre, principalmente en localidades del sur y la Amazonía del país, advirtió el especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Nelson Quispe.

El ingeniero explicó que esta situación representa una de las aristas del actual fenómeno climático y es distinta a las lluvias intensas e inundaciones que suelen concentrarse en el norte del país.

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Quispe señaló que la disminución de las precipitaciones en el sur tendrá consecuencias principalmente sobre las actividades agropecuarias. La falta de agua podría afectar los cultivos y reducir la disponibilidad de alimentos para los animales destinados a la ganadería.

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"Posiblemente a partir de diciembre veamos a esta situación agravarse más", sostuvo el especialista a Andina.

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Temperaturas también afectan a los cultivos

El escenario climático se suma a las altas temperaturas registradas durante el presente año. De acuerdo con Quispe, tanto el verano como el invierno fueron particularmente cálidos en el país, con temperaturas de hasta 10°C por encima de los valores habituales en algunas zonas.

Esta condición también repercute en la producción agrícola. El especialista explicó que el calor puede influir en el desarrollo de los frutos y ocasionar que algunos productos cosechados no alcancen el tamaño esperado.

"Esa situación hace que los frutos cosechados no tengan el tamaño esperado, por ejemplo", indicó.

No obstante, Quispe señaló que el fenómeno El Niño también podría generar algunos efectos favorables para determinadas zonas agrícolas en los próximos meses. Las lluvias permitirían una mayor recarga de agua en el subsuelo, especialmente en regiones con actividad agroexportadora.

El especialista mencionó particularmente a Piura y Lambayeque, donde existen extensas zonas desérticas que han sido aprovechadas para la producción agrícola. El agua de las precipitaciones puede almacenarse como napa freática y ser utilizada posteriormente para la agricultura.

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Senamhi pide tomar medidas preventivas

Frente a este escenario, el especialista del Senamhi recomendó que la población y los distintos sectores adopten medidas preventivas para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño.

"Esto recién está empezando y tenemos cinco meses para adelante", manifestó Quispe.

La advertencia se produce mientras el país se prepara para afrontar los diferentes impactos asociados al fenómeno climático, que pueden incluir tanto déficit de lluvias y escasez hídrica en el sur como precipitaciones intensas en otras zonas del territorio nacional.

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