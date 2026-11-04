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Senamhi emite alerta roja por calor extremo en la costa: temperaturas de 38 °C y radiación UV elevada hasta el 8 de noviembre

Se prevé que las temperaturas alcancen entre 24 °C y 38 °C en la costa, y entre 19 °C y 32 °C en la sierra. Se esperan ráfagas de viento de hasta 45 km/h en las horas de la tarde.

Se prevén temperaturas de moderada a extrema intensidad y alta radiación UV, durante el periodo de alerta.
Se prevén temperaturas de moderada a extrema intensidad y alta radiación UV, durante el periodo de alerta.
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país. De acuerdo con el aviso meteorológico n.° 453, que amplía el aviso n.° 447, el fenómeno se presentará desde las 00:00 horas del jueves 5 hasta las 23:59 horas del domingo 8 de noviembre.

La entidad prevé temperaturas de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en la sierra. Además, la escasa nubosidad durante el mediodía favorecerá el aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

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¿Qué regiones están comprendidas en la alerta?

El aviso del Senamhi comprende zonas de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

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Se prevén temperaturas de moderada a extrema intensidad y alta radiación UV, durante el periodo de alerta.

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Senamhi advierte ráfagas de viento y posibles lluvias

Durante los cuatro días de vigencia del aviso también se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente por las tardes.

Asimismo, el Senamhi no descarta lluvias dispersas en la costa norte. Estas condiciones acompañarán el incremento de las temperaturas diurnas previsto para el periodo de alerta.

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¿Qué temperaturas se esperan en la costa y sierra?

En la costa norte se prevén temperaturas máximas de entre 24 °C y 38 °C. En la costa centro, los valores oscilarán entre 24 °C y 31 °C, mientras que en la costa sur alcanzarán entre 25 °C y 30 °C.

En la sierra norte, las temperaturas máximas estarán entre 19 °C y 32 °C. Para la sierra centro se esperan valores de entre 24 °C y 29 °C, y en la sierra sur, entre 20 °C y 30 °C.

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