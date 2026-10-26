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Tumbes bajo intensa lluvia y descargas eléctricas: calles terminan anegadas y suspenden clases presenciales

Las precipitaciones afectan a Puerto Pizarro y otros sectores vulnerables, mientras varios colegios optaron por las clases virtuales. Senamhi advierte lluvias de hasta 29 mm por día hasta el 29 de octubre.

Familias piden ayuda ante el avance de las lluvias
Familias piden ayuda ante el avance de las lluvias
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Las lluvias que afectan a Tumbes desde las 5.00 a. m. de este lunes 26 de octubre provocaron aniegos en calles y dificultades para el tránsito de vehículos y peatones. Las precipitaciones, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, también llevaron a varios colegios a suspender las clases presenciales y continuar con el servicio educativo de manera virtual.

Puerto Pizarro, el asentamiento humano Los Jardines, en el barrio San José, y el sector del circuito Pampa Grande figuran entre las zonas afectadas. En estos lugares, las familias afrontan el riesgo de inundaciones y solicitan ayuda ante la acumulación de agua. El escenario ocurre en medio de las lluvias asociadas al actual episodio de El Niño.

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Lluvias inundan calles y obligan a suspender clases presenciales

De acuerdo con medios locales, alrededor de 5 colegios anunciaron la suspensión de las clases presenciales. Entre ellos figuran las instituciones educativas Ramón Castilla 002, Túpac Amaru y el colegio particular Santa María de la Frontera, que optaron por la modalidad virtual.

Se espera que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) emita un pronunciamiento para orientar a las instituciones educativas y a las familias sobre la continuidad del servicio escolar en la región.

Los primeros reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) registraron acumulados de lluvia de 1,7 mm en Puerto Pizarro; 0,4 mm en Matapalo; y 0,2 mm en Campamento Sede, Cabo Inga y Huásimo.

La acumulación de agua dificulta el desplazamiento de los vecinos, tanto a pie como en vehículos, mientras la población de los sectores más expuestos pide apoyo para reducir el riesgo de inundaciones.

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Senamhi alerta por lluvias intensas y preocupa caudal del río Tumbes

El Senamhi emitió una alerta roja por precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en la costa norte y la sierra entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre. Para Tumbes y la costa interior de Piura, el organismo prevé lluvias de similar intensidad, con acumulados de hasta 29 milímetros por día.

El pronóstico también contempla descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora. En la sierra se esperan lluvias y granizo, además de nevadas en zonas de la sierra sur situadas por encima de los 3.900 metros sobre el nivel del mar.

Las precipitaciones en Ecuador generan preocupación por un posible incremento del caudal del río Tumbes. La situación cobra relevancia ante los reportes recientes sobre la falta de operatividad de las estaciones hidrológicas de Puente Tumbes y Cabo Inga, debido al robo de equipos que permitían medir los niveles del río.

La interrupción de estos registros dificulta el seguimiento de la evolución del caudal en un contexto de lluvias intensas en la región y en el vecino país.

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