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Sociedad

Termómetros llegarán a 39°C y activan alerta roja este fin de semana: Senamhi advierte ola de calor extremo en 7 regiones

Senamhi advierte que la selva peruana enfrentará temperaturas de hasta 39°C el 25 y 26 de octubre, lo que activa alertas rojas en varias regiones. Se requieren precauciones.

El pronóstico abarca siete regiones del Perú y establece alertas rojas y naranjas, resaltando la importancia de mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas locales.
El pronóstico abarca siete regiones del Perú y establece alertas rojas y naranjas, resaltando la importancia de mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas locales.Foto: Senamhi/Composición LR
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que varias zonas de la selva peruana registrarán temperaturas máximas de hasta 39°C entre el domingo 25 y el lunes 26 de octubre de 2026. El pronóstico contempla condiciones de calor intenso y niveles de alerta diferenciados según el día y el sector afectado, por lo que el organismo meteorológico pidió a la población mantenerse atenta a sus reportes oficiales.

El aviso comprende territorios de siete regiones y anticipa jornadas con poca nubosidad, mayor exposición a la radiación ultravioleta y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 55 kilómetros por hora durante las tardes. Para este sábado 24 se prevé una alerta naranja, mientras que el domingo y el lunes se ha establecido una alerta roja por la intensidad del fenómeno previsto.

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Senamhi activa alerta roja por temperaturas de hasta 39°C en la selva este domingo y lunes

El incremento del calor se sentirá con distinta intensidad en las zonas norte, central y sur de la Amazonía peruana. Para este sábado 24 de octubre, las temperaturas máximas oscilarán entre 31°C y 36°C en la selva norte; entre 31°C y 35°C en la central, y entre 31°C y 37°C en la zona sur.

La situación será más intensa durante el domingo 25. En la selva norte, los valores podrían alcanzar los 39°C, mientras que en la parte central llegarían hasta los 38°C. Para el sur se esperan máximas de 37°C. Debido a estas condiciones, el Senamhi emitió una alerta roja, correspondiente a un escenario meteorológico de mayor peligrosidad.

El lunes 26 continuará el episodio de calor. La selva norte volverá a registrar máximas de hasta 39°C y la zona central podría llegar a 38°C. En el sector sur, el pronóstico mantiene temperaturas de hasta 37°C. La persistencia de estos valores durante dos jornadas consecutivas mantiene la atención sobre las condiciones meteorológicas en la región amazónica.

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Estas son las siete regiones del Perú que estarán bajo alerta por calor extremo

El aviso del Senamhi incluye sectores de siete regiones del país. Las zonas comprendidas en el pronóstico son:

  • Amazonas: sectores de la región amazónica incluidos en el aviso meteorológico.
  • Cajamarca: zonas comprendidas dentro del ámbito de la alerta.
  • Huánuco: áreas de la región incluidas en el pronóstico.
  • Loreto: territorios amazónicos considerados en el aviso.
  • Pasco: sectores contemplados por la advertencia meteorológica.
  • San Martín: zonas comprendidas en el reporte del Senamhi.
  • Ucayali: áreas incluidas en el pronóstico de temperaturas elevadas.

Además del calor, la previsión considera una reducida cobertura de nubes durante el día, condición que favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta. También se esperan ráfagas de viento de hasta 55 kilómetros por hora, principalmente por la tarde.

Ante este panorama, se recomienda limitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor, utilizar protección adecuada y beber agua con frecuencia. Los ciudadanos también deben revisar las actualizaciones del Senamhi y atender las indicaciones de las autoridades para conocer las condiciones específicas de sus localidades.

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