Casa de solo 63 centímetros de ancho en Aucallama busca ser la más estrecha del mundo La vivienda tiene dos niveles, mide 11,8 metros de largo y fue construida en apenas seis meses. Cuenta con baño, cocina, sala, dormitorio y hasta lavandería.

Una casa en Aucallama, Huaral, busca batir récords como la más estrecha del mundo, con solo 63 centímetros de ancho en su fachada. A pesar de su tamaño, es totalmente habitable.

Una casa en Aucallama, Huaral, busca batir récords como la más estrecha del mundo, con solo 63 centímetros de ancho en su fachada. A pesar de su tamaño, es totalmente habitable.

Una singular vivienda ubicada en Aucallama, en la provincia de Huaral, busca entrar al libro de los récords Guinness como la casa más estrecha del mundo. La construcción tiene apenas 63 centímetros de ancho en su fachada de ingreso y, pese a sus reducidas dimensiones, está completamente habilitada para ser habitada.

La propietaria del inmueble, Francesca Maldonado, explicó a El Dominical que la vivienda tiene 11,8 metros de largo y 8,5 metros de alto, distribuidos en dos niveles. La estructura fue levantada sobre una base de 12 columnas de concreto y su construcción tomó aproximadamente seis meses.

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La particular edificación tiene una forma triangular. En uno de sus extremos mide 63 centímetros, mientras que en el lado opuesto alcanza 1,30 metros. Esta distribución permitió aprovechar al máximo un terreno de dimensiones reducidas.

Una casa en Aucallama, Huaral, busca batir récords como la más estrecha del mundo, con solo 63 centímetros de ancho en su fachada. A pesar de su tamaño, es totalmente habitable.

Una casa completa pese a sus 63 centímetros de ancho

Aunque desde el exterior puede parecer imposible vivir en un espacio tan angosto, el inmueble fue diseñado para contar con los principales ambientes y servicios de una vivienda convencional.

En el primer nivel se encuentra un baño equipado con ducha, inodoro y lavatorio. También cuenta con una pequeña cocina con hornilla eléctrica, lavadero y microondas, además de una sala de estar con muebles elaborados a la medida.

El segundo piso funciona como área de estudio y dormitorio. Allí se instaló una biblioteca y una cama desdoblable y expandible para aprovechar cada centímetro disponible. También dispone de una zona de lavandería con lavadora y espacio para planchar.

La vivienda, además, cuenta con la documentación necesaria para acreditar sus condiciones de seguridad. Según la propietaria, dispone del certificado de Defensa Civil, uno de los requisitos considerados para iniciar formalmente el proceso de postulación al récord Guinness.

Por ahora, la casa se encuentra a la espera de completar el procedimiento correspondiente para buscar el reconocimiento internacional. Mientras tanto, la peculiar construcción se ha convertido en un atractivo para quienes visitan Aucallama.

El inmueble recibe visitantes de lunes a domingo, de 9.00 a. m. a 6.30 p. m., y se ha convertido en una curiosidad turística por su particular diseño y sus reducidas dimensiones.