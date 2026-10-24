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Sociedad

Fenómeno El Niño: ANA inicia trabajos en el río Piura para reducir el riesgo de inundaciones

Desde el 20 de octubre, estas labores buscan acondicionar el cauce para mitigar el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias. Se forman bordos con material del propio río.

ANA supervisará el avance de estas intervenciones, que son parte del esfuerzo gubernamental por proteger a las comunidades vulnerables de Curamori. Se busca garantizar la seguridad y bienestar de la población.
ANA supervisará el avance de estas intervenciones, que son parte del esfuerzo gubernamental por proteger a las comunidades vulnerables de Curamori. Se busca garantizar la seguridad y bienestar de la población.Foto: composición LR
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Frente al Fenómeno El Niño, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) puso en marcha medidas preventivas en el río Piura para acondicionar el cauce ante posibles crecidas durante la temporada de lluvias. La intervención se desarrolla en el sector Chato Chico, ubicado en el distrito de Curamori, provincia y departamento de Piura.

Las labores comenzaron el 20 de octubre e incluyen la limpieza y descolmatación del río, así como la conformación de bordo con material del propio cauce. Estas acciones forman parte de las medidas impulsadas por el Gobierno para preparar las zonas vulnerables a inundaciones y contribuir a la protección de la población y sus medios de vida.

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Río Piura: qué trabajos se ejecutan en el sector Chato Chico

La intervención comprende actividades destinadas a mejorar las condiciones del cauce en el tramo ubicado en Curamori. Los trabajos contemplan la limpieza del río, la remoción de materiales acumulados mediante la descolmatación y la formación de bordos con recursos extraídos del mismo cauce.

Estas tareas se integran a las acciones del sector Agricultura para reforzar la preparación de las zonas expuestas a inundaciones. La ejecución de los trabajos busca acondicionar el área ante posibles aumentos del caudal durante las lluvias, en el contexto de las medidas preventivas frente al Fenómeno El Niño.

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ANA supervisará el avance de los trabajos preventivos en Piura

La Autoridad Nacional del Agua continuará con el seguimiento de las actividades para comprobar el avance de la intervención en Chato Chico. Esta labor también forma parte de sus acciones para contribuir a una adecuada gestión de los recursos hídricos en la región.

La iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante posibles crecidas del río y contribuir a la protección de las familias de Curamori. Asimismo, se enmarca en los esfuerzos gubernamentales dirigidos a reducir la vulnerabilidad de las localidades expuestas a inundaciones durante la temporada de lluvias en Piura.

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