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Lima podría tener lluvias anómalas este fin de semana: geólogo identifica las zonas expuestas a huaicos

El geólogo Patricio Valderrama advirtió sobre precipitaciones inusuales en sectores de Lima y señaló ocho distritos expuestos a huaicos, deslizamientos e inundaciones.

Lima en alerta por posibles lluvias anómalas este fin de semana
Lima en alerta por posibles lluvias anómalas este fin de semana
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Lima podría registrar lluvias anómalas este fin de semana. El investigador y geólogo Patricio Valderrama, expresidente ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), indicó que existe una probabilidad muy alta de que se presenten precipitaciones en algunos sectores de la capital.

"Muy cerca de este fin de semana podríamos tener unas cuantas precipitaciones anómalas en ciertos sectores de Lima Metropolitana y recién estamos octubre", advirtió a Canal N.

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Entre las zonas expuestas a huaicos, activaciones de quebradas, deslizamientos e inundaciones, el especialista identificó a Chosica, Chaclacayo, Ate, La Molina, San Juan de Lurigancho, Comas, Independencia y Carabayllo.

Sobre el crecimiento urbano en las laderas, alertó: "Lima creció hacia las montañas, pero no creció de una manera ordenada y eso comienza a comprometer varios factores, la disponibilidad de agua potable, cortes eléctricos, el acceso a saneamiento, es una serie de eventos que se tiene que atender. Tenemos que prepararnos para la respuesta más que para una prevención".

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Piura quedó inundada tras lluvias ligeras

Las recientes precipitaciones en Piura muestran los efectos que puede provocar una lluvia de corta duración en zonas vulnerables. En la urbanización Ignacio Merino, las principales vías permanecieron anegadas un día después de las precipitaciones, mientras los vecinos reclamaban atención para retirar el agua que también ingresó a sus viviendas y afectó centros educativos.

Valderrama explicó que la geografía de Piura favorece la acumulación de agua en sectores más bajos. "Por su característica geográfica, el suelo tiene depresiones, son zonas más hondas que el resto del barrio o la ciudad. Ha habido zonas donde el agua ha llegado hasta las rodillas", indicó.

El especialista remarcó que estas precipitaciones todavía no representan las lluvias de mayor intensidad previstas para el periodo asociado a El Niño. "Esta no es la gran lluvia o tormenta que se espera asociada a El Niño y, si ya tenemos este tipo de resultados, de noviembre a marzo nos espera un camino muy largo", advirtió.

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Diciembre pondrá a prueba la respuesta ante emergencias

Valderrama advirtió que las lluvias podrían intensificarse desde noviembre y alcanzar mayores volúmenes hacia mediados de diciembre, principalmente en las regiones del norte. Advirtió que las precipitaciones pueden concentrarse en pocas horas y generar emergencias incluso si no duran todo el día.

Ante este escenario, sostuvo que el país debe priorizar la respuesta ante las inundaciones y los desbordes, así como la atención y reubicación temporal de las familias que deban abandonar sus viviendas.

"Ya estamos con la emergencia encima, solo queda monitoreo y respuesta", afirmó. El especialista también planteó que las autoridades habiliten espacios seguros para las personas que necesiten refugio durante días o semanas por los efectos de las lluvias.

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