Murió Komanche, famoso streamer salvadoreño a los 30 años: esto es todo lo que se sabe sobre su fallecimiento El creador de contenido salvadoreño Komanche fue encontrado sin vida en su vivienda en Monterrey, México, el lunes 26 de octubre. Las autoridades investigan el caso y aún no han confirmado la causa de su muerte.

Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como Komanche, falleció a los 30 años en Monterrey, México, donde residía desde hacía un tiempo. La noticia conmocionó a la comunidad digital, luego de que se confirmara que el popular streamer salvadoreño fue encontrado sin vida en su domicilio durante la madrugada del lunes 26 de octubre.

La muerte del creador de contenido fue comunicada por Byron Reyes, amigo y mánager del joven, a través de una publicación en Instagram. Mientras sus seguidores lamentan la pérdida, las circunstancias del fallecimiento continúan bajo investigación. Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente qué provocó su deceso, aunque los primeros informes señalan que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia.

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¿Qué se conoce sobre la muerte del streamer Komanche?

Los primeros reportes oficiales indican que Komanche fue localizado sin vida en una vivienda situada en la colonia Paseo de Cumbres, sobre la calle Paseo de Niza, en Monterrey. El hallazgo se produjo durante la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando las autoridades acudieron al inmueble y encontraron al streamer sin signos vitales.

De acuerdo con información difundida por medios mexicanos, los vecinos habrían advertido que la puerta de la casa donde vivía el salvadoreño permanecía abierta. Ante la posibilidad de que se hubiera producido un robo, decidieron alertar a las autoridades. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo del joven y comenzaron las diligencias correspondientes.

Uno de los datos relevantes del caso es que, según los primeros informes, el cadáver no presentaba señales visibles de violencia. Sin embargo, este detalle no permite determinar por sí solo las circunstancias del fallecimiento. La investigación permanece abierta y, por ahora, no existe una causa de muerte confirmada oficialmente.

La noticia también generó reacciones entre personas cercanas al creador de contenido. Byron Reyes, quien era su amigo y mánager, compartió un mensaje de despedida en Instagram en el que expresó su tristeza por la pérdida y recordó el vínculo que mantenían. En su publicación, destacó la huella personal que Komanche dejó entre quienes lo conocieron y su conexión con El Salvador.