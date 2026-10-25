Resultados de La Tinka del domingo 25 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
Resultados y números ganadores del sorteo de La Tinka de este domingo 25 de octubre EN VIVO. Además del sorteo principal, se jugará el Sí o Sí y la Boliyapa.
Este domingo 25 de octubre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/8.787.120. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.
Resultados de la Tinka HOY 25 de octubre
¿Cómo jugar a La Tinka por internet?
Para jugar a La Tinka en línea desde Perú, sigue estos pasos:
1. Regístrate en la página oficial de La Tinka: ve a tinka.pe y crea una cuenta, proporcionando tus datos personales. También puedes usar una cuenta de Intralot, ya que es la empresa que gestiona La Tinka.
2. Cargar saldo: una vez registrado, puedes cargar saldo en tu cuenta usando métodos como tarjetas de débito o crédito, transferencias bancarias, o incluso billeteras electrónicas.
3. Elige tus números: selecciona seis números del 1 al 45 en el formulario de juego. Puedes hacerlo manualmente o usar la opción “aleatorio” para que el sistema elija los números al azar.
4. Selecciona la "Boliyapa": la “Boliyapa” es un número adicional que se incluye automáticamente en tu jugada, aumentando tus posibilidades de ganar en algunas categorías.
5. Confirma y compra: después de seleccionar tus números, confirma tu jugada y realiza el pago. Una vez completada la compra, recibirás un comprobante digital que podrás revisar en tu cuenta.
6. Revisa los resultados: los resultados de cada sorteo se publican en la web y redes sociales de La Tinka. Además, si resultas ganador, recibirás una notificación en tu cuenta.
¿Cómo jugar la Tinka online?
-Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de la Tinka.
-Luego debes recargar saldo.
-En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros
-Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
-Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
-También puedes elegir la opción "Al Azar"
-Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".
Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.
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En esta nota, te damos toda la información esencial que necesitas para elegir tus próximos números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.