Calles de Piura permanecen inundadas tras las primeras lluvias de El Niño: vecinos denuncian demora en la atención

Vecinos de la urbanización Ignacio Merino en Piura exigen respuesta urgente ante inundaciones

Vecinos de la urbanización Ignacio Merino en Piura exigen respuesta urgente ante inundaciones

Un día después de las primeras lluvias asociadas a El Niño en Piura, las principales calles de la urbanización Ignacio Merino seguían inundadas y el agua había ingresado a varias viviendas, mientras los vecinos exigían una respuesta urgente de las autoridades.

Los residentes denunciaron que el agua acumulada también contendría desagüe. Para impedir que ingresara a sus casas, colocaron tablones de triplay y sacos, aunque estos esfuerzos resultaron insuficientes.

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La indignación creció por la demora en la atención de la emergencia. Mientras vehículos y motocicletas transitaban por las pistas anegadas, las familias intentaban retirar el agua de sus viviendas con baldes y otros implementos, ante el temor de nuevas precipitaciones.

Durante la visita de los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y de Defensa, Rafael Belaúnde, los vecinos reclamaron una intervención inmediata. "Es una cosa desesperante porque el agua se mete a nuestra casa", manifestó uno de los afectados a Canal N.

Anuncian equipos para evacuar el agua

El ministro Marco Vinelli informó que las lluvias afectaron seis puntos de la ciudad y reconoció que la urbanización Ignacio Merino todavía necesitaba trabajos para retirar el agua acumulada.

Señaló que coordinaba con el Ministerio de Vivienda el envío de un equipo hidrojet para completar las labores de evacuación.

Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, indicó que las Fuerzas Armadas habían desplegado personal y equipos de trasvase para reducir la acumulación de agua.

El funcionario reconoció los daños ocasionados en viviendas y pertenencias, y sostuvo que se busca mejorar la capacidad de respuesta y el drenaje ante futuras precipitaciones.

"Igual va a llover, igual algunas zonas se van a inundar. Lo importante es la velocidad y capacidad de respuesta", declaró el titular del Ministerio de Defensa.

El comandante de la Primera Región Militar, general Carlos Rabanal, informó que los equipos de trasvase permanecerán en los dos puntos considerados críticos: Ignacio Merino y El Chilcal.

Añadió que cuenta con 480 efectivos para apoyar las labores y que coordinará con los gobiernos locales el despliegue de motobombas de seis pulgadas y camionetas para trasladar los equipos.

Explicó que las intervenciones están dirigidas a las zonas que carecen de un drenaje adecuado, con el propósito de reducir el impacto de nuevas lluvias.

Diferencias sobre intensidad de lluvias

Durante una transmisión de Canal N, el ministro Marco Vinelli sostuvo que las precipitaciones habían superado los 50 a 60 milímetros en la ciudad.

Sin embargo, la reportera señaló que, según la información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) que manejaba, Piura había registrado alrededor de 6 milímetros y Chulucanas, 10 milímetros.

La diferencia entre las cifras no quedó aclarada durante el intercambio.

El ministro también pidió a la población evitar arrojar residuos en ríos y canales, además de priorizar la protección de la vida ante posibles huaicos o desbordes.

Mientras las autoridades anuncian el despliegue de equipos para retirar el agua, las familias de Ignacio Merino siguen a la espera de una solución que permita recuperar la transitabilidad de sus calles y evitar nuevas inundaciones en sus viviendas.