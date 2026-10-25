Lula da Silva continuará como presidente de Brasil tras una remontada histórica frente a Flávio Bolsonaro Durante la jornada electoral, Lula destacó la importancia de la democracia y expresó su preocupación por la reducción de autobuses en varias ciudades, enfatizando la lucha contra la corrupción.

Luiz Inácio Lula da Silva continuará al frente de la Presidencia de Brasil tras imponerse a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta electoral con alrededor del 52% de los votos, en una remontada que redefine el escenario político del país. El resultado representa un nuevo respaldo al líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien afrontará un cuarto mandato con desafíos en materia económica, social y de seguridad.

El resultado electoral adquiere mayor relevancia para el oficialismo si se tienen en cuenta los sondeos previos, que situaban a Da Silva por detrás de su rival, incluso horas antes del inicio de la jornada electoral. La última encuesta de Datafolha otorgó al senador Bolsonaro el 51% de la intención de voto, frente al 49% de Lula, en la segunda vuelta presidencial.

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Una decisión judicial alteró la jornada electoral

La jornada estuvo marcada por denuncias sobre dificultades en el transporte de votantes, acusaciones entre las campañas y una decisión judicial que extendió el horario de votación. El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin ordenó prolongar el cierre de las urnas hasta las 19.00, hora de Brasilia, tras atender una solicitud de la campaña de Lula, que denunció restricciones en el servicio de transporte público en distintas ciudades del país.

El Partido de los Trabajadores (PT) acusó a autoridades municipales opositoras de incumplir las disposiciones que garantizan el transporte público gratuito durante la jornada electoral y de reducir la disponibilidad de autobuses. En Salvador, capital del estado de Bahía, la Justicia Electoral ordenó detener al secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, en el marco de las denuncias sobre una presunta retención de vehículos que habría dificultado el desplazamiento de los votantes. Estas acusaciones deberán distinguirse de los hechos que eventualmente se acrediten durante la investigación judicial.

En su recurso, el PT defendió la ampliación del horario de votación bajo el argumento de que las dificultades en el transporte afectaban por igual a los electores de distintas ciudades.

“La medida de alcance nacional también atiende al principio de igualdad entre los electores. El elector de Salvador, Teresina o São Paulo que esperó en vano el autobús sufrió el mismo obstáculo que el de cualquier otra ciudad en la que se redujo la flota, por lo que a todos debe corresponderles la misma solución”, sostuvo la organización.

La decisión de Zanin coincidió con el inicio de la divulgación de los primeros resultados por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE), lo que obligó a interrumpir temporalmente la totalización de los votos. En ese momento, con apenas el 0,25% de las urnas contabilizadas, Lula da Silva registraba el 57,66% de los votos válidos, frente al 42,34% de Flávio Bolsonaro.

Estas cifras correspondían a una fase inicial del escrutinio y no permitían anticipar el resultado definitivo. No obstante, los primeros datos terminarían siendo una premonición del resultado final y una alegría anticipada para los seguidores del postulante oficialista.

La ampliación del horario también generó incertidumbre operativa, dado que algunas secciones electorales ya habían cerrado y sus resultados comenzaban a transmitirse. La medida buscaba garantizar el derecho al voto de quienes enfrentaban dificultades para llegar a sus centros de votación, aunque su aplicación exigió aclaraciones sobre los procedimientos que debían seguir las autoridades electorales.

Por su parte, la campaña de Flávio Bolsonaro también solicitó extender el horario de votación en determinadas localidades. Su petición se sustentó en las dificultades provocadas por las lluvias intensas, las inundaciones y los problemas en el suministro eléctrico, que complicaban el desplazamiento de los electores hacia los centros de votación.

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