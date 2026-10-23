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Sociedad

Gobierno declara días no laborables compensables por la visita del papa León XIV a Perú

La medida, oficializada mediante un decreto supremo publicado este viernes 23 de octubre, comprende a trabajadores públicos y privados de las regiones que el sumo pontífice visitará durante su visita en noviembre.

Papa León XIV en Perú
Papa León XIV en PerúFoto: AFP
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El Gobierno declaró días no laborables compensables para todos los trabajadores públicos y privados por la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026. La medida fue oficializada mediante un decreto supremo publicado este viernes 23 de octubre en el diario oficial El Peruano.

Según la normativa, la disposición aplica para las regiones que el sumo pontífice recorrerá durante su estadía y en días específicos:

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  • Lima y Callao: 11, 12 y 16 de noviembre
  • Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura: 13 y 14 noviembre
  • Cusco y Ucayali: 15 de noviembre
Días declarados no laborables

Días declarados no laborables para el sector público

Días declarados no laborables para el sector privado

Días declarados no laborables para el sector privado

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