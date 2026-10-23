Gobierno declara días no laborables compensables por la visita del papa León XIV a Perú

El Gobierno declaró días no laborables compensables para todos los trabajadores públicos y privados por la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026. La medida fue oficializada mediante un decreto supremo publicado este viernes 23 de octubre en el diario oficial El Peruano.

Según la normativa, la disposición aplica para las regiones que el sumo pontífice recorrerá durante su estadía y en días específicos:

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Lima y Callao: 11, 12 y 16 de noviembre

11, 12 y 16 de noviembre Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura: 13 y 14 noviembre

13 y 14 noviembre Cusco y Ucayali: 15 de noviembre

Días declarados no laborables para el sector público