Senador Gavidia confirma que renunciará a la bancada de Buen Gobierno tras votar a favor de las facultades

Senador Gavidia confirma que renunciará a la bancada de Buen Gobierno tras votar a favor de las facultades Captura Sin Rodeos

El senador Jorge Gavidia confirmó que renunciará a la militancia y a la bancada de Buen Gobierno, cinco días después de votar a favor del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. En una entrevista para el programa 'Sin Rodeos', se dirigió a los militantes y dijo que dejará el partido para no perjudicar su imagen.

Gavidia votó a favor el 21 de octubre, cuando el Pleno del Senado aprobó el dictamen con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. El texto suma siete materias a las 20 que ya había aprobado la Cámara de Diputados. Buen Gobierno se dividió, de sus siete senadores, solo Gavidia y Juver Flores votaron a favor. Nora Bonifaz, Carlos Caballero, Flavio Figallo, Patricia Iturregui y Susana Matute se abstuvieron.

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"Simplemente siempre ingresé considerando que era diferente a mi posición y no puedo hacerle daño a la imagen del partido", explicó el senador. Agregó que Buen Gobierno tiene futuro y cuenta con jóvenes que piensan distinto a él.

Antes de confirmar su salida, Gavidia había dicho: "Si tengo que irme, lo haré, aunque yo dije que nunca lo iba a hacer". Defendió su voto y sostuvo que "expresa mi libertad". Dijo que prefiere medir la situación y que busca no hacerle más daño al partido.

El senador contó que había quedado en reunirse con el líder de Buen Gobierno, Jorge Nieto, este lunes, y que confirmaría si la cita era posible. Dijo que hubo una facilitación para que ambos puedan entenderse.