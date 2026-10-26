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Política

Senador Gavidia confirma que renunciará a la bancada de Buen Gobierno tras votar a favor de las facultades: "Piensan diferente"

Gavidia fue uno de los dos senadores de su bancada que respaldó el dictamen en el Pleno. Los otros cinco miembros de Buen Gobierno se abstuvieron.

Senador Gavidia confirma que renunciará a la bancada de Buen Gobierno tras votar a favor de las facultades
Senador Gavidia confirma que renunciará a la bancada de Buen Gobierno tras votar a favor de las facultadesCaptura Sin Rodeos
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El senador Jorge Gavidia confirmó que renunciará a la militancia y a la bancada de Buen Gobierno, cinco días después de votar a favor del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. En una entrevista para el programa 'Sin Rodeos', se dirigió a los militantes y dijo que dejará el partido para no perjudicar su imagen.

Gavidia votó a favor el 21 de octubre, cuando el Pleno del Senado aprobó el dictamen con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. El texto suma siete materias a las 20 que ya había aprobado la Cámara de Diputados. Buen Gobierno se dividió, de sus siete senadores, solo Gavidia y Juver Flores votaron a favor. Nora Bonifaz, Carlos Caballero, Flavio Figallo, Patricia Iturregui y Susana Matute se abstuvieron.

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"Simplemente siempre ingresé considerando que era diferente a mi posición y no puedo hacerle daño a la imagen del partido", explicó el senador. Agregó que Buen Gobierno tiene futuro y cuenta con jóvenes que piensan distinto a él.

Antes de confirmar su salida, Gavidia había dicho: "Si tengo que irme, lo haré, aunque yo dije que nunca lo iba a hacer". Defendió su voto y sostuvo que "expresa mi libertad". Dijo que prefiere medir la situación y que busca no hacerle más daño al partido.

El senador contó que había quedado en reunirse con el líder de Buen Gobierno, Jorge Nieto, este lunes, y que confirmaría si la cita era posible. Dijo que hubo una facilitación para que ambos puedan entenderse.

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