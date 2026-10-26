Romario Cartagena: PNP captura a presunto implicado en el crimen del conocido animador; estaba ligado a banda del 'Cholo Wara'

La Policía Nacional del Perú detuvo a Gian Piero Forro Tejada, presunto involucrado en el asesinato del animador salsero Romario Cartagena en el Callao durante un evento social.

La Policía Nacional del Perú detuvo a Gian Piero Forro Tejada, presunto involucrado en el asesinato del animador salsero Romario Cartagena en el Callao durante un evento social. Foto: difusión/Composición LR

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Gian Piero Forro Tejada, señalado como presunto implicado en el asesinato del animador salsero Romario Cartagena, ocurrido durante una actividad en el Callao. El director de Investigación Criminal, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, informó sobre la detención y expuso la hipótesis policial acerca del posible móvil del ataque armado.

Según la versión presentada por el alto mando policial, el atentado habría tenido como objetivo a “Tamara”, una mujer que se encontraba con Cartagena durante un evento. La PNP sostiene que el presunto móvil estaría relacionado con el asesinato de Jonathan Bryan Márquez Huamaní, conocido como ‘Charlie Papa’, ocurrido aproximadamente un mes antes y vinculado, de acuerdo con la investigación policial, a la red criminal de ‘Cholo Wara’.

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PNP sostiene que Tamara era el objetivo del ataque en el que murió Romario Cartagena

Durante su declaración, Espinoza Cuestas explicó que Márquez Huamaní habría tenido vínculos con la organización criminal liderada por ‘Cholo Wara’ y que, al momento de su asesinato, estaba acompañado por “Tamara”. A partir de ese antecedente, la Policía maneja la hipótesis de que la mujer habría sido el objetivo de un nuevo ataque.

El general indicó que Cartagena asistió a la actividad social y se encontraba junto a Tamara cuando se produjo la balacera. De acuerdo con la reconstrucción policial, el animador contaba con personal de seguridad que reaccionó ante los disparos. Sin embargo, Cartagena también recibió impactos de bala y murió en el lugar. La PNP considera que su fallecimiento habría sido una consecuencia no prevista del ataque dirigido contra la mujer.

Espinoza Cuestas también relacionó estos hechos con un presunto enfrentamiento entre bandas criminales que operan en el Callao, donde se registran actividades vinculadas con extorsiones y sicariato. No obstante, el móvil expuesto corresponde a la hipótesis policial y deberá ser esclarecido en el desarrollo de las investigaciones.

La Policía informó, además, sobre la captura de Gian Piero Forro Tejada, a quien señala como presunto implicado en el crimen. La información proporcionada no detalla qué participación específica habría tenido el detenido en la planificación o ejecución del ataque, por lo que su responsabilidad deberá establecerse mediante las diligencias correspondientes.