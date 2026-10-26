Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Romario Cartagena: PNP captura a presunto implicado en el crimen del conocido animador; estaba ligado a banda del 'Cholo Wara'

Cartagena, quien contaba con seguridad, fue sorprendido por la balacera y recibió impactos fatales. La PNP sostiene que, aunque él no era el blanco, su muerte revela un conflicto entre bandas criminales que operan en la región.

La Policía Nacional del Perú detuvo a Gian Piero Forro Tejada, presunto involucrado en el asesinato del animador salsero Romario Cartagena en el Callao durante un evento social.
La Policía Nacional del Perú detuvo a Gian Piero Forro Tejada, presunto involucrado en el asesinato del animador salsero Romario Cartagena en el Callao durante un evento social.Foto: difusión/Composición LR
Por
google iconLa República en Google

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Gian Piero Forro Tejada, señalado como presunto implicado en el asesinato del animador salsero Romario Cartagena, ocurrido durante una actividad en el Callao. El director de Investigación Criminal, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, informó sobre la detención y expuso la hipótesis policial acerca del posible móvil del ataque armado.

Según la versión presentada por el alto mando policial, el atentado habría tenido como objetivo a “Tamara”, una mujer que se encontraba con Cartagena durante un evento. La PNP sostiene que el presunto móvil estaría relacionado con el asesinato de Jonathan Bryan Márquez Huamaní, conocido como ‘Charlie Papa’, ocurrido aproximadamente un mes antes y vinculado, de acuerdo con la investigación policial, a la red criminal de ‘Cholo Wara’.

Video destacado

¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Indecopi multa con más de S/1,8 millones a cinco empresas por importar llaveros, pulseras y otros productos Labubu sin autorización

lr.pe

PNP sostiene que Tamara era el objetivo del ataque en el que murió Romario Cartagena

Durante su declaración, Espinoza Cuestas explicó que Márquez Huamaní habría tenido vínculos con la organización criminal liderada por ‘Cholo Wara’ y que, al momento de su asesinato, estaba acompañado por “Tamara”. A partir de ese antecedente, la Policía maneja la hipótesis de que la mujer habría sido el objetivo de un nuevo ataque.

El general indicó que Cartagena asistió a la actividad social y se encontraba junto a Tamara cuando se produjo la balacera. De acuerdo con la reconstrucción policial, el animador contaba con personal de seguridad que reaccionó ante los disparos. Sin embargo, Cartagena también recibió impactos de bala y murió en el lugar. La PNP considera que su fallecimiento habría sido una consecuencia no prevista del ataque dirigido contra la mujer.

Espinoza Cuestas también relacionó estos hechos con un presunto enfrentamiento entre bandas criminales que operan en el Callao, donde se registran actividades vinculadas con extorsiones y sicariato. No obstante, el móvil expuesto corresponde a la hipótesis policial y deberá ser esclarecido en el desarrollo de las investigaciones.

La Policía informó, además, sobre la captura de Gian Piero Forro Tejada, a quien señala como presunto implicado en el crimen. La información proporcionada no detalla qué participación específica habría tenido el detenido en la planificación o ejecución del ataque, por lo que su responsabilidad deberá establecerse mediante las diligencias correspondientes.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Menor de 11 años fue hospitalizado y sometido a tres cirugías por broma de compañero en colegio de Comas: madre exige justicia

Resultados de La Tinka del domingo 25 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Líderes de América Latina y el mundo celebran la histórica victoria de Lula da Silva en Brasil: "La elección del pueblo"

Sociedad

Menor de 11 años fue hospitalizado y sometido a tres cirugías por broma de compañero en colegio de Comas: madre exige justicia

Resultados de La Tinka del domingo 25 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Policía en retiro y su hijo son baleados en Cercado de Lima: cámaras captaron feroz persecución cerca de Las Malvinas

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Senador Gavidia confirma que renunciará a la bancada de Buen Gobierno tras votar a favor de las facultades: "Piensan diferente"

Indecisión del JNE generará vacío de poder en Lima

Pronabi controla 160 inmuebles pese a que jueces ordenan devolverlos