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Sociedad

Lluvias en Piura apenas comienzan: especialista del Senamhi advierte que “las que vienen son mucho mayores”

Nelson Quispe explicó que las precipitaciones aumentarán de forma paulatina hacia noviembre y podrían extenderse a Lambayeque y La Libertad. En Piura, acumulados de apenas 7 milímetros ya provocan aniegos por las condiciones de la ciudad.

Lluvias en Piura y Tumbes aumentarán de intensidad hacia noviembre, advierte meteorólogo del Senamhi
Lluvias en Piura y Tumbes aumentarán de intensidad hacia noviembre, advierte meteorólogo del SenamhiCréditos: Cortesía Christian Dios
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Las lluvias que afectan a Piura y Tumbesaumentarán de intensidad hacia noviembre, advirtió Nelson Quispe, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El especialista señaló a La Repúblicaque las precipitaciones registradas desde la noche del lunes 19 de octubre están relacionadas con el fenómeno El Niño Costeroy representan el inicio de un periodo lluvioso que se intensificará hacia finales de año.

"Las lluvias que se vienen son mucho mayores", sostuvo Quispe al explicar que las precipitaciones actuales todavía son ligeras, pero ya provocan aniegos en distintos sectores de Piura. El especialista indicó que los acumulados registrados durante la mañana del martes se encontraban entre los cinco y 10 milímetros, mientras las lluvias continuaban.

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Las precipitaciones afectaron calles y avenidas, inundaron dos grifos en el distrito de Veintiséis de Octubre y perjudicaron los techos de colegios del asentamiento humano San Pedro. En Chulucanas, provincia de Morropón, los devotos tuvieron que interrumpir la procesión del Señor de los Milagros y poner a buen recaudo la imagen religiosa ante la acumulación de agua en las vías.

El Senamhi emitió una alerta naranja por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la costa norte y la sierra del país hasta el 22 de octubre.

El Niño favorece las lluvias en la costa norte

Quispe explicó que las temperaturas del mar frente a Tumbes y Piura favorecen las condiciones para la formación de lluvias. Según el especialista, el mar frente a Tumbes presenta temperaturas superiores a los 27 °C, mientras que en la zona costera de Piura alcanza los 26 °C.

"Cuando los valores ya llegan de 26 hacia arriba, la atmósfera se vuelve más inestable y obviamente con la circulación de los vientos, entonces, esto favorece pues a que se presenten lluvias", explicó.

El meteorólogo precisó que el fenómeno El Niño está presente desde febrero de este año, aunque las precipitaciones disminuyeron durante el otoño y el invierno. Con la llegada de la primavera y el aumento de la temperatura del mar, las condiciones atmosféricas favorecen nuevamente las lluvias.

"Seguimos en Niño, pero el periodo lluvioso comienza a aumentar a finales de año", señaló.

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Lluvias aumentarán hacia noviembre y podrían llegar a otras regiones

Para los próximos días, Quispe previó que las precipitaciones continuarían y podrían alcanzar acumulados superiores a los registrados durante la jornada del martes. El especialista indicó que entre el miércoles 21 y el sábado 24 de octubre podrían presentarse lluvias algo más intensas.

Hacia finales de octubre, las precipitaciones podrían extenderse a Lambayeque y, en menor intensidad, a La Libertad. Para noviembre, el meteorólogo anticipó un incremento paulatino de las lluvias, que hacia finales de año podrían alcanzar características propias de la fase lluviosa de un evento El Niño.

"Ya para camino hacia noviembre sí la cosa ya va en aumento", afirmó.

El especialista precisó que el Senamhi monitorea variables como la humedad, la temperatura del aire, la temperatura del mar y el viento para anticipar las precipitaciones. El análisis conjunto de estas condiciones permite a los pronosticadores evaluar la posibilidad de lluvias.

Alerta naranja por intensificación de precipitaciones en costa norte del Perú

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Piura se inunda con acumulados de apenas 7 milímetros

Las precipitaciones también evidenciaron las dificultades de Piura para evacuar el agua acumulada en sus calles. Quispe explicó que la ciudad presenta condiciones que favorecen los aniegos incluso cuando las lluvias no alcanzan grandes acumulados.

"Piura solamente soporta 7 mm. Más allá de los 7 mm ya comienza a inundarse, como tú lo estás viendo", sostuvo.

El meteorólogo señaló que la ciudad se ubica en una zona llana y carece de un sistema de drenaje adecuado en algunos sectores, por lo que el agua se acumula en las vías. Por esa razón, incluso las precipitaciones de intensidad ligera pueden dificultar el tránsito peatonal y vehicular.

Ante este escenario, Quispe recomendó mantener la limpieza de los cauces naturales y organizar a los vecinos de los sectores más afectados para identificar las zonas que suelen inundarse y coordinar acciones frente a la acumulación de agua. También mencionó el uso de motobombas para retirar el agua de las áreas anegadas.

El especialista pidió a la población consultar los avisos de las entidades oficiales y evitar difundir información no verificada en redes sociales. "Esto simplemente es un pequeño aviso de lo que va a ser más adelante", advirtió.

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