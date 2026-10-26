Indecisión del JNE generará vacío de poder en Lima

La falta de postura del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) frente a la reelección encubierta generará un vacío de poder en la alcaldía de Lima y en los otros 20 municipios a nivel nacional donde el candidato que ganó en las urnas también aplicó ese mecanismo.

El asesor del gabinete del JNE, Jorge Valdivia en declaraciones para Ojo Público explicó el proceso que se seguirá para dichos casos: primero los Jurados Electorales Especiales (JEE) proclamarán a los candidatos a primer regidor. Luego, al ver que no se cuenta con un alcalde deberán aplicar la Ley Orgánica de Municipalidades y solicitar las credenciales tanto para el que va a ocupar el cargo de alcalde, como aquel que va a completar el número de regidores.

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"Tienen que realizar un expediente que se llama (convocatoria de) candidato no proclamado’ para solicitar las credenciales", dijo al referido medio.

Debido a que el cargo de primer regidor recién se asume el viernes 1 de enero de 2027, será ese día en el que recién se inicie el proceso para solicitar las credenciales de alcalde al JNE. Al tratarse de un día feriado, seguido de un fin de semana, la atención al pedido se realizará el lunes 4.

Serán, como mínimo, cuatro días en los que la ausencia será suplida por el primer regidor. Esto debido a que el art. 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades manda a que ante la ausencia del alcalde asume inmediatamente el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral.

Sin embargo, claro, ello no es implícito para las situaciones en las que el primer regidor está impedido por tratarse de una autoridad que ya ocupó el mismo cargo en el periodo anterior. Por lo tanto, se trataría de un liderazgo temporal sin las credenciales oficiales del JNE.

Al respecto, Fernando Tuesta señaló: "El JNE se encarga de entregar credenciales. Llama de la lista ganadora a quien postuló como alcalde. No está porque renunció entonces llama a quien sigue. Sería el señor López Aliaga como primer regidor. No se le puede entregar la credencial de alcalde porque está impedido por la Constitución. Se le entregará la credencial de regidor. ¿Quién asumirá la alcaldía? El regidor que sigue, el número 2".

Añadió: "El hecho de que un candidato no guste o no esté preparado es otro tema. Quien nos ha llevado a esta situación es López Aliaga. Claro, quieren postular al JNE, a todos. Pero no se puede. La Constitución prohíbe la reelección. No tiene que ver que haya ganado su lista o que sea el preferido. Las reglas son claras. No puedes continuar en el cargo que ganaste en la elección anterior. Si no, se daría una inutilidad de la norma de prohibición".

Cronología de la postura de Roberto Burneo

La República recopiló las declaraciones del presidente del JNE, Roberto Burneo, sobre el tema que evidencian su evasión y ausencia de postura firme sobre los casos de reelección encubierta.

El 5 de agosto, tras la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la alcaldía de Lima, Burneo evitó pronunciarse sobre el caso específico de Rafael López Aliaga, quien postulaba como primer regidor y podría asumir la alcaldía si la lista de Renovación Popular resultaba ganadora.

Al ser consultado por el tema, indicó que el JNE “no legisla”, sino que se basa “de forma independiente objetiva sobre la base constitucional, legal y por los reglamentos”. Añadió que, a título personal, considera que, en el caso de gobiernos locales, sí debería permitirse la reelección de autoridades.

Luego, el 26 de agosto, ante las decisiones diferentes de los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Morropón y Lima Centro, Burneo afirmó que el Pleno del JNE resolvería en última instancia los casos relacionados con la denominada reelección encubierta. Evitó adelantar una posición sobre los expedientes y defendió la independencia de los jurados electorales especiales para interpretar las normas.

El 4 de septiembre, el Pleno del JNE resolvió que un alcalde en ejercicio puede postular como candidato a regidor.

Después, el 5 del mismo mes, aseguró que “en el Perú no hay ninguna modalidad de reelección encubierta”. Añadió que no podía “adelantar ninguna opinión” sobre el caso López Aliaga “porque aún no ha sido materia del debate”.

El 9 de septiembre, después de que 14 organizaciones políticas solicitaran un pronunciamiento vinculante, Burneo confirmó que el asunto sería incluido en la agenda del Pleno del JNE. Aclaró que todavía no se había fijado una fecha para el debate.

Finalmente, el 21 de septiembre, antes del debate municipal de Lima, Burneo indicó que el organismo seguía evaluando la controversia y se encontraba en sesión permanente. Reafirmó que el criterio vigente permitía postular como primer regidor a quien había ejercido inmediatamente antes como alcalde, pero insistió en que no podía anticipar la decisión sobre una eventual nueva credencial de alcalde.

Por su parte, Gunther Gonzales Barrón, integrante del Pleno del JNE, señaló el 22 de septiembre que permitir la postulación de alcaldes como primer regidor y que asuman la alcaldía en caso de renuncia vulnera el artículo 194 de la Constitución

El 22 de octubre, el JNE revocó la exclusión del alcalde de Morropón y sostuvo que no existe “reelección encubierta”; persiste la falta de una posición general del Pleno.