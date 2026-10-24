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Sociedad

Resultados de admisión San Marcos 2027-I: LINK OFICIAL para consultar la lista de ingresantes, puntajes y resultados por carrera

Los resultados del examen se podrán consultar en la plataforma oficial de la Oficina Central de Admisión, donde se publicarán los puntajes y la lista de ingresantes según cada carrera.

Los postulantes de San Marcos pueden consultar los resultados en la plataforma oficial de la Oficina Central de Admisión una vez publicados, asegurando verificar acceso correcto en el portal institucional.
Los postulantes de San Marcos pueden consultar los resultados en la plataforma oficial de la Oficina Central de Admisión una vez publicados, asegurando verificar acceso correcto en el portal institucional.Foto: Andina/Composición La República
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) continúa este sábado 24 de octubre con su examen de admisión 2027-I. La jornada está dirigida a los postulantes de Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana, cuyos aspirantes rendirán la evaluación el domingo 25. Desde las primeras horas de la mañana, los participantes acuden a la Ciudad Universitaria para competir por una de las vacantes disponibles.

Los resultados de esta fecha podrán consultarse mediante la plataforma oficial de la Oficina Central de Admisión, donde la universidad habilita el acceso a la información del proceso. Los postulantes podrán revisar el listado de ingresantes y los puntajes cuando se encuentren publicados. La convocatoria 2027-I ofrece un total de 2.581 vacantes distribuidas en 82 escuelas profesionales.

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Resultados San Marcos 2027-I: cómo consultar la lista de ingresantes, puntajes y resultados por carrera

Para revisar los resultados, los postulantes deben ingresar al portal de admisión de la UNMSM y ubicar la sección correspondiente al examen 2027-I. El acceso oficial está disponible en este ENLACE. La plataforma reúne los servicios habilitados para el proceso y permite acceder al apartado de resultados cuando la información correspondiente esté disponible.

Una vez dentro del sistema, los participantes deben seleccionar la opción de resultados y buscar la escuela profesional a la que postularon. La consulta permite verificar los datos publicados para cada carrera, incluidos los nombres de quienes alcanzaron una vacante y sus puntajes, según la información que muestre el portal. Se recomienda utilizar únicamente la página institucional para evitar datos incorrectos difundidos por sitios no autorizados.

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Examen de admisión UNMSM 2027-I: fechas y horarios de las próximas evaluaciones

El examen de admisión de este sábado corresponde al área A, de Ciencias de la Salud, con excepción de Medicina Humana. El ingreso a la ciudad universitaria está previsto entre las 6.00 y las 8.30 a. m. Los postulantes deben considerar el horario establecido para evitar inconvenientes durante el acceso al campus.

El cronograma de las últimas jornadas contempla las siguientes fechas:

  • Sábado 24 de octubre del 2026: Ciencias de la Salud (área A), excepto Medicina Humana.
  • Domingo 25 de octubre del 2026: Escuela Profesional de Medicina Humana.

Con la evaluación del domingo concluirá el calendario de exámenes programado para octubre. Los participantes deben consultar los canales oficiales de la Oficina Central de Admisión para conocer las actualizaciones sobre la publicación de los resultados.

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San Marcos 2027-I: modalidades de ingreso disponibles

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos contempla diferentes vías de acceso, de acuerdo con el perfil del postulante y los requisitos establecidos para cada caso. Entre las modalidades consideradas en el proceso se encuentran:

  • Examen general de admisión: dirigido a postulantes que buscan ingresar mediante la evaluación ordinaria.
  • Centro Preuniversitario: acceso por la modalidad correspondiente a los estudios y evaluaciones del centro.
  • Primeros puestos: destinada a quienes cumplen los requisitos académicos establecidos para esta categoría.
  • Personas con discapacidad: modalidad sujeta a las condiciones y acreditaciones requeridas.
  • Deportistas calificados: para postulantes que cumplen los requisitos previstos para esta categoría.
  • Comunidades nativas: modalidad contemplada dentro del proceso de admisión.
  • Graduados y titulados: dirigida a quienes cuentan con estudios superiores previos y cumplen las condiciones correspondientes.
  • Traslados internos y externos: para estudiantes que buscan acceder mediante los procedimientos establecidos por la universidad.

Los requisitos, documentos y condiciones pueden variar según la modalidad. Por ello, los postulantes deben revisar el reglamento oficial de admisión 2027-I antes de realizar cualquier trámite.

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¿Cuántas vacantes ofrece San Marcos 2027-I por carrera?

La convocatoria comprende 2.581 vacantes distribuidas en 82 escuelas profesionales. Entre las carreras con mayor número de plazas figuran las siguientes:

  • Derecho: 90 vacantes.
  • Contabilidad: 90 vacantes.
  • Administración: 83 vacantes.
  • Economía: 77 vacantes.
  • Ingeniería industrial: 67 vacantes.
  • Administración de Turismo: 67 vacantes.
  • Medicina Humana: 54 vacantes.

Estas cifras corresponden a las cantidades señaladas en la información disponible para el proceso. Para conocer el cuadro completo de plazas por carrera y modalidad, se debe consultar la documentación oficial publicada por la Oficina Central de Admisión de la UNMSM.

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