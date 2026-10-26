Incendio en Mesa Redonda: bomberos confinan siniestro en el jirón Puno originado por presunto recalentamiento de aparato eléctrico

El siniestro, ocurrido la noche del 25 de octubre, afectó seis puestos de un local dedicado a la reparación de electrodomésticos. Las causas preliminares apuntan a un posible recalentamiento eléctrico.

El siniestro, ocurrido la noche del 25 de octubre, afectó seis puestos de un local dedicado a la reparación de electrodomésticos. Las causas preliminares apuntan a un posible recalentamiento eléctrico. Foto: MML/Composición LR

Un incendio registrado la noche del domingo 25 de octubre movilizó a seis unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú hasta una galería comercial ubicada en la cuadra 8 del jirón Puno, en la zona de Mesa Redonda, en el Cercado de Lima. La emergencia fue controlada para evitar que las llamas alcanzaran otros establecimientos cercanos.

De acuerdo con información difundida por RPP, el fuego afectó un local dedicado a la reparación de electrodomésticos y no dejó personas heridas. Las primeras indagaciones apuntan a un posible recalentamiento eléctrico relacionado con un aparato que habría quedado conectado en un taller del primer nivel. Las causas del siniestro aún son preliminares.

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Incendio en Mesa Redonda afectó seis puestos de una galería de reparación de electrodomésticos

Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, informó a RPP que las llamas alcanzaron aproximadamente seis puestos de la galería. El funcionario también señaló que el establecimiento contaba con licencia de funcionamiento y certificado de Defensa Civil vigentes, mientras las primeras hipótesis apuntaban a un incidente eléctrico accidental.

Según las declaraciones recogidas por RPP, en el inmueble se realizaban reparaciones de artefactos como licuadoras y extractores. Un equipo podría haber quedado enchufado, lo que habría provocado un recalentamiento y el inicio del fuego. Sin embargo, esta posibilidad no constituye una causa confirmada y forma parte de las indagaciones iniciales sobre lo ocurrido.

La emergencia fue atendida por los bomberos y personal de la Municipalidad de Lima. La intervención permitió confinar el incendio e impedir que se extendiera a otros comercios colindantes. Al tratarse de un domingo y encontrarse cerrada la galería, no había comerciantes en el interior cuando se produjo el siniestro.

Bomberos realizaron labores de enfriamiento para evitar que el fuego se reavivara

Luego de contener las llamas principales, los bomberos iniciaron trabajos para ingresar a los espacios interiores de la galería, cuyas estructuras metálicas dificultaban el acceso. Las labores incluyeron abrir partes del establecimiento, retirar mercadería y revisar posibles focos de fuego o brasas que pudieran permanecer entre los objetos.

El brigadier mayor del Cuerpo General de Bomberos, Eduardo Celis, explicó a RPP que era necesario acceder al interior para completar el enfriamiento y descartar que quedaran puntos calientes. Durante la atención de la emergencia, estimó que el incendio se encontraba controlado en un 70 %.

Por su parte, Casaretto indicó que no se habían registrado heridos. Una persona que estaba en los alrededores fue revisada preventivamente por los bomberos y, según lo informado por el funcionario a RPP, no presentaba problemas. Asimismo, Celis descartó la necesidad de evacuar a los residentes de las viviendas próximas al lugar.