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Sociedad

Planes en Lima: la experiencia de terror donde te encontrarás con el Tunche, la Jarjacha y las brujas de Cachiche

“Perú Oculto: un viaje ancestral hacia lo desconocido” propone un recorrido teatral inmersivo basado en tres leyendas de la tradición popular peruana. La obra tendrá 12 funciones durante noviembre en La Casa Roja de Barranco.

Descubre "Perú Oculto", una experiencia teatral inmersiva que te sumerge en leyendas peruanas como las brujas de Cachiche, el Tunche y la Jarjacha. Ideal para amantes del terror.
Descubre "Perú Oculto", una experiencia teatral inmersiva que te sumerge en leyendas peruanas como las brujas de Cachiche, el Tunche y la Jarjacha. Ideal para amantes del terror. | composición LR
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¿Qué pasaría si las leyendas que alguna vez escuchaste dejaran de ser historias y aparecieran frente a ti? Esa es la propuesta de “Perú Oculto: un viaje ancestral hacia lo desconocido”, una experiencia teatral inmersiva de terror que llevará al público a recorrer escenarios inspirados en tres de los relatos más conocidos del imaginario popular peruano: las brujas de Cachiche, el Tunche y la Jarjacha.

La puesta en escena busca que el espectador deje de ser un observador pasivo y se convierta en parte de la historia. Durante aproximadamente una hora, los asistentes recorrerán distintos espacios acompañados por un guía espiritual y se encontrarán con personajes, sonidos, iluminación y escenarios construidos alrededor de estas leyendas.

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¿Cuándo serán las funciones de Perú Oculto?

“Perú Oculto: un viaje ancestral hacia lo desconocido” tendrá 12 funciones durante noviembre en La Casa Roja de Barranco.

Las presentaciones se realizarán los jueves 5, 12 y 19 de noviembre, a las 8 p. m. y 10 p. m.; y los sábados 7, 14 y 21 de noviembre, a las 7 p. m. y 9 p. m.

Las entradas pueden adquirirse a través del WhatsApp 960 080 209 y la plataforma Joinnus. La experiencia tiene una duración aproximada de una hora y está dirigida principalmente a jóvenes adultos interesados en el terror, las experiencias inmersivas y las tradiciones culturales peruanas.

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De Cachiche a la Amazonía y los Andes

El recorrido estará dividido en tres universos inspirados en diferentes regiones del país. Las brujas de Cachiche llevarán al público hacia uno de los relatos más conocidos de la tradición popular de Ica, mientras que el Tunche trasladará la experiencia hacia los misterios y temores asociados con la Amazonía.

La tercera historia será la de la Jarjacha, criatura presente en las leyendas andinas y vinculada al castigo por transgredir las normas de la comunidad. Cada relato contará con una atmósfera propia, construida mediante actuación, escenografía, iluminación y sonido.

Desde Ukupacha Producciones, responsable de la propuesta, señalan que uno de sus objetivos es que las leyendas no se queden únicamente en el relato oral, sino que puedan ser experimentadas desde las artes escénicas.

“Queremos que el público no solo escuche las leyendas que han sido transmitidas oralmente por generaciones, sino que pueda recorrerlas, experimentarlas y vivirlas de una manera cercana. Buscamos traer estas historias al presente a través de una experiencia teatral inmersiva, utilizando un lenguaje contemporáneo que nos permita conectar con nuevas generaciones sin perder su esencia cultural”, señala el equipo de producción.

La obra cuenta con dirección y dramaturgia de Mario Gaviria, producción general de Jose Leonardo, producción ejecutiva de Melanie Malpartida, producción técnica de Valeria Ramos y comunicaciones de Dhamar Palacios.

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Ficha técnica

  • Producción general: Ukupacha Producciones
  • Dirección y dramaturgia: Mario Gaviria
  • Producción general: Jose Leonardo
  • Producción ejecutiva: Melanie Malpartida
  • Producción técnica: Valeria Ramos
  • Comunicaciones: Dhamar Palacios
  • Vestuario: Luisa Camino

Elenco: Junior Telada (Misayoc), Alison Chuspe (Madre), Yhadyra Candia (Bruja de Cachiche), Marco Gonzales (Miguel/Raúl), Javier Cano (Tunche/Simón), Nadine Barrazueta (María) y Fernando Huamán (Padre/Jarjacha).

La propuesta toma como punto de partida la tradición oral peruana y busca trasladarla a un formato contemporáneo. El terror funciona así como el hilo conductor de un recorrido que también pretende acercar al público a relatos que han pasado de generación en generación.

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