Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Keiko ft. Bukele, viaje costará a $19 mil y Gavidia deja el sol por el naranja | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Egipto reabre la tumba de 3.400 años de antigüedad de uno de sus faraones más grandes a 14 metros bajo tierra

El sepulcro posee escenas murales que muestran al faraón de pie entre los dioses, rodeado de inscripciones que invocan la vida eterna.

Egipto reabre la tumba de Amenhotep III tras 20 años. Foto: iStock
Egipto reabre la tumba de Amenhotep III tras 20 años. Foto: iStock
Por
google iconLa República en Google

Egipto volvió a abrir al público la tumba de Amenhotep III, uno de los faraones más poderosos de la antigua civilización, después de permanecer cerrada durante más de dos décadas. El sepulcro, de unos 3.400 años de antigüedad, se encuentra a 14 metros bajo tierra y vuelve a recibir visitantes tras un extenso proceso de restauración.

La reapertura se produjo en un momento de gran actividad turística para el país, impulsada también por la inauguración del nuevo Gran Museo Egipcio. El antiguo complejo funerario conserva pinturas murales, jeroglíficos y otros elementos que permiten acercarse al periodo de mayor esplendor del reinado de Amenhotep III.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Sócrates y su reflexión sobre la confianza, lealtad y la amistad verdadera: "El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario conocer su valor"

lr.pe

Una tumba redescubierta, pero encontrada vacía

Ingenieros franceses localizaron la tumba en 1799, durante la campaña egipcia de Napoleón. Más de un siglo después, en 1915, el arqueólogo británico Howard Carter realizó una excavación completa. Para entonces, los saqueadores ya habían vaciado la cámara funeraria siglos atrás.

Mohamed Ismail, del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, explicó que la tumba "fue encontrada vacía, después de haber sido saqueada anteriormente". A pesar de la ausencia del ajuar funerario, el lugar conserva elementos de gran valor, como pinturas murales deterioradas pero todavía llenas de color, además de inscripciones sagradas del Libro de los Muertos.

También permanece el marco de piedra del sarcófago que fue robado, mientras que su tapa continúa en el lugar.

Puedes ver

Estados Unidos arroja más de 6.000 troncos desde helicópteros a sus ríos para recuperar los hábitats naturales y proteger a los salmones

lr.pe

Una restauración de 20 años

La recuperación del complejo fue un trabajo prolongado que se desarrolló durante más de 20 años, dividido en tres fases entre 2001 y 2024. Especialistas egipcios, japoneses e internacionales participaron en las labores, coordinadas con la UNESCO.

Los equipos se encargaron de limpiar y estabilizar las frágiles pinturas, algunas de las cuales muestran a Amenhotep III junto a su esposa, la reina Tiye.

"Doscientos sesenta representantes durante estos 20 años", destacó Nuria Sanz, directora regional de la UNESCO, quien calificó el proyecto como "un logro especial".

¿Cómo es el interior del complejo funerario?

El recorrido incluye un pasadizo de 36 metros que desciende hasta una red de tres cámaras conectadas. Una estaba destinada al faraón y las otras dos a sus reinas, Tiye y Sitamun.

Las escenas de las paredes muestran a Amenhotep III junto a distintas divinidades y contienen inscripciones relacionadas con la vida eterna. Sin embargo, la tumba nunca llegó a ser decorada por completo.

La momia del faraón tampoco permanece allí. Los sacerdotes la trasladaron en la antigüedad para protegerla y actualmente se encuentra en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, en El Cairo, junto a otras 16 momias reales.

Un rey que gobernó en el apogeo de Egipto

Amenhotep III llegó al trono cuando todavía era adolescente y gobernó durante casi 38 años, aproximadamente entre 1390 y 1350 a. C., en pleno apogeo de la XVIII Dinastía.

Su reinado dejó templos, palacios y numerosas estatuas. Entre sus obras más conocidas están los Colosos de Memnon, dos enormes figuras de piedra ubicadas cerca de Luxor que alguna vez custodiaron su templo funerario.

La tumba reabrió en octubre de 2025, pocas semanas antes de la inauguración del Gran Museo Egipcio. En 2026, el nuevo museo recibe entre 20.000 y 24.000 visitantes durante algunos fines de semana, mientras Egipto busca aprovechar este renovado interés para alcanzar cifras récord de turismo.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Diputados y senadores viajaron a China, México y Tanzania en sus primeros meses de gestión

Senador Gavidia confirma que renunciará a la bancada de Buen Gobierno tras votar a favor de las facultades: "Piensan diferente"

Tumbes bajo intensa lluvia y descargas eléctricas: calles terminan anegadas y suspenden clases presenciales

Mundo

Líderes de América Latina y el mundo celebran la histórica victoria de Lula da Silva en Brasil: "La elección del pueblo"

Sócrates y su reflexión sobre la confianza, lealtad y la amistad verdadera: "El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario conocer su valor"

Lula da Silva es reelecto presidente de Brasil tras una remontada histórica frente a Flávio Bolsonaro

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Diputados y senadores viajaron a China, México y Tanzania en sus primeros meses de gestión

Senador Gavidia confirma que renunciará a la bancada de Buen Gobierno tras votar a favor de las facultades: "Piensan diferente"

Indecisión del JNE generará vacío de poder en Lima