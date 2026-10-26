Egipto reabre la tumba de 3.400 años de antigüedad de uno de sus faraones más grandes a 14 metros bajo tierra El sepulcro posee escenas murales que muestran al faraón de pie entre los dioses, rodeado de inscripciones que invocan la vida eterna.

Egipto volvió a abrir al público la tumba de Amenhotep III, uno de los faraones más poderosos de la antigua civilización, después de permanecer cerrada durante más de dos décadas. El sepulcro, de unos 3.400 años de antigüedad, se encuentra a 14 metros bajo tierra y vuelve a recibir visitantes tras un extenso proceso de restauración.

La reapertura se produjo en un momento de gran actividad turística para el país, impulsada también por la inauguración del nuevo Gran Museo Egipcio. El antiguo complejo funerario conserva pinturas murales, jeroglíficos y otros elementos que permiten acercarse al periodo de mayor esplendor del reinado de Amenhotep III.

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Una tumba redescubierta, pero encontrada vacía

Ingenieros franceses localizaron la tumba en 1799, durante la campaña egipcia de Napoleón. Más de un siglo después, en 1915, el arqueólogo británico Howard Carter realizó una excavación completa. Para entonces, los saqueadores ya habían vaciado la cámara funeraria siglos atrás.

Mohamed Ismail, del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, explicó que la tumba "fue encontrada vacía, después de haber sido saqueada anteriormente". A pesar de la ausencia del ajuar funerario, el lugar conserva elementos de gran valor, como pinturas murales deterioradas pero todavía llenas de color, además de inscripciones sagradas del Libro de los Muertos.

También permanece el marco de piedra del sarcófago que fue robado, mientras que su tapa continúa en el lugar.

Una restauración de 20 años

La recuperación del complejo fue un trabajo prolongado que se desarrolló durante más de 20 años, dividido en tres fases entre 2001 y 2024. Especialistas egipcios, japoneses e internacionales participaron en las labores, coordinadas con la UNESCO.

Los equipos se encargaron de limpiar y estabilizar las frágiles pinturas, algunas de las cuales muestran a Amenhotep III junto a su esposa, la reina Tiye.

"Doscientos sesenta representantes durante estos 20 años", destacó Nuria Sanz, directora regional de la UNESCO, quien calificó el proyecto como "un logro especial".

¿Cómo es el interior del complejo funerario?

El recorrido incluye un pasadizo de 36 metros que desciende hasta una red de tres cámaras conectadas. Una estaba destinada al faraón y las otras dos a sus reinas, Tiye y Sitamun.

Las escenas de las paredes muestran a Amenhotep III junto a distintas divinidades y contienen inscripciones relacionadas con la vida eterna. Sin embargo, la tumba nunca llegó a ser decorada por completo.

La momia del faraón tampoco permanece allí. Los sacerdotes la trasladaron en la antigüedad para protegerla y actualmente se encuentra en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, en El Cairo, junto a otras 16 momias reales.

Un rey que gobernó en el apogeo de Egipto

Amenhotep III llegó al trono cuando todavía era adolescente y gobernó durante casi 38 años, aproximadamente entre 1390 y 1350 a. C., en pleno apogeo de la XVIII Dinastía.

Su reinado dejó templos, palacios y numerosas estatuas. Entre sus obras más conocidas están los Colosos de Memnon, dos enormes figuras de piedra ubicadas cerca de Luxor que alguna vez custodiaron su templo funerario.

La tumba reabrió en octubre de 2025, pocas semanas antes de la inauguración del Gran Museo Egipcio. En 2026, el nuevo museo recibe entre 20.000 y 24.000 visitantes durante algunos fines de semana, mientras Egipto busca aprovechar este renovado interés para alcanzar cifras récord de turismo.