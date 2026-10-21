Lluvias se intensificarán en el sur: Senamhi emite alerta roja en seis regiones desde mañana

Alerta roja por lluvias intensas en Arequipa y Moquegua desde el jueves 22 hasta el sábado 24 de octubre

Alerta roja por lluvias intensas en Arequipa y Moquegua desde el jueves 22 hasta el sábado 24 de octubre Foto: Diario El Pueblo

Arequipa y Moquegua registrarán las mayores precipitaciones previstas en la costa centro y sur del país desde este jueves 22 hasta el sábado 24 de octubre. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja ante las lluvias y lloviznas de moderada a extrema intensidad, que estarán acompañadas por el incremento de la velocidad del viento.

El aviso comprende sectores costeros de Arequipa, Moquegua, Ica, Lima y Tacna, además de la Provincia Constitucional del Callao. El periodo de vigencia empezará a las 5.00 p. m. del jueves 22 y se extenderá hasta el mediodía del sábado 24 de octubre.

Video destacado FUJIMORISMO RECHAZA REFORMA POLICIAL | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Moquegua registrará las mayores precipitaciones

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, Moquegua alcanzaría acumulados de lluvia cercanos a los tres milímetros por día el viernes 23 de octubre. En la costa de Arequipa, las precipitaciones llegarían a los 2,5 milímetros durante el jueves 22.

En Arequipa, el organismo prevé acumulados de aproximadamente 2,5 milímetros el jueves, dos milímetros el viernes y 1,5 milímetros el sábado.

En Moquegua, las lluvias alcanzarían los dos milímetros el jueves, tres milímetros el viernes y dos milímetros el sábado. El aviso contempla niveles de peligro extremo para el viernes 23 y el sábado 24, mientras que el jueves 22 presenta un nivel fuerte.

Las lluvias podrían generar condiciones meteorológicas adversas, sobre todo en las zonas expuestas al incremento de la velocidad del viento.

Niebla, neblina y mayor sensación de frío

El pronóstico también contempla abundante cobertura nubosa y la presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral. Estas condiciones se presentarían principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que aumentaría la sensación de frío.

El aviso incluye siete provincias de Arequipa: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay. En Moquegua, comprende las provincias de Ilo y Mariscal Nieto.

En Ica, abarca Chincha, Ica, Nasca, Palpa y Pisco. En Lima, comprende Cañete, Huaral, Huaura y Lima; mientras que en Tacna incluye las provincias de Jorge Basadre y Tacna. El aviso también alcanza al Callao.

Indeci recomienda reforzar las viviendas

Ante las precipitaciones previstas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales y locales a adoptar medidas de preparación para reducir los riesgos y atender posibles emergencias.

Entre las recomendaciones figura mantener despejadas y señalizadas las rutas de evacuación para facilitar el desplazamiento de la población hacia zonas seguras ante eventuales deslizamientos y huaicos. También pidió verificar la disponibilidad de los establecimientos de salud, las compañías de bomberos y las comisarías.

A las familias, Indeci recomendó proteger y reforzar los techos de sus viviendas, además de establecer sistemas de alerta temprana con silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

La institución también pidió a la población mantenerse informada durante la vigencia del aviso y actuar con precaución en las zonas vulnerables a movimientos en masa y en los sectores expuestos a condiciones meteorológicas adversas.