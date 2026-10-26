Partidos de hoy, lunes 26 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos del lunes 26 de octubre de 2026, incluyen encuentros de los distintos campeonatos a nivel europeo y sudamericano. Entre los duelos destacados de este lunes figuran Sevilla vs Osasuna, PSG contra Lyon y Unión Santa Fe ante Estudiantes de La Plata. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

De igual forma, este lunes habrá acción en el continente sudamericano en ligas como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador.

Partidos de LaLiga de España HOY

Sevilla vs Osasuna

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

PSG vs Lyon

Hora: 2.30 a. m.

Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

Unión Santa Fe vs Estudiantes de La Plata

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Instituto vs Deportivo Riestra

Hora: 7.15 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

Nacional Potosí vs Guabirá

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Bolívar vs Universitario de Vinto

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

Coritiba vs Grêmio

Hora: 5.30 p. m.

Canal: L1 Max

Flamengo vs Atlético-MG

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Globo TV

Partidos de la Liga de Chile HOY

U. de Chile vs Everton

Hora: 4.00 p. m.

Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

Jaguares de Córdoba vs Llaneros

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Win Sports

Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8.05 p. m.

Canal: Win Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY