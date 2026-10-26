Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

Partidos de hoy, lunes 26 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en los distintos campeonatos europeos y sudamericanos.

Estudiantes de La Plata, Sevilla y PSG juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: AFA/LaLiga/Ligue 1/composición LR
Estudiantes de La Plata, Sevilla y PSG juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: AFA/LaLiga/Ligue 1/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Los partidos del lunes 26 de octubre de 2026, incluyen encuentros de los distintos campeonatos a nivel europeo y sudamericano. Entre los duelos destacados de este lunes figuran Sevilla vs Osasuna, PSG contra Lyon y Unión Santa Fe ante Estudiantes de La Plata. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

De igual forma, este lunes habrá acción en el continente sudamericano en ligas como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador.

Puedes ver

Carlos Gruezo será nuevo jugador de Universitario: futbolista ecuatoriano estuvo presente en el estadio Monumental

lr.pe

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Sevilla vs Osasuna
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • PSG vs Lyon
  • Hora: 2.30 a. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Unión Santa Fe vs Estudiantes de La Plata
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Instituto vs Deportivo Riestra
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • Nacional Potosí vs Guabirá
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Bolívar vs Universitario de Vinto
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Coritiba vs Grêmio
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Flamengo vs Atlético-MG
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Globo TV

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • U. de Chile vs Everton
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Jaguares de Córdoba vs Llaneros
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga
  • Hora: 8.05 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • Técnico Universitario vs Mushuc Runa
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Zapping TV

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Balón de Oro 2026 EN VIVO HOY: candidatos favoritos, a qué hora inicia y dónde ver la ceremonia de premiación del mejor futbolista del mundo

Facultades legislativas avanzaron en el Congreso con votos de la propia oposición

Deportes

Balón de Oro 2026 EN VIVO HOY: candidatos favoritos, a qué hora inicia y dónde ver la ceremonia de premiación del mejor futbolista del mundo

Sofía Mulanovich: “Mi propósito era llegar lo más lejos que podía con el surf, porque era lo que amaba hacer”

Luis Carlos Arias Schreiber: “Si Alejandro Olmedo hubiera pertenecido a una élite limeña o arequipeña, sería extraordinario lo que ha logrado”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Facultades legislativas avanzaron en el Congreso con votos de la propia oposición

Luis Galarreta sobre autógrafa de ley de facultades legislativas: “Ya está solucionado con la Fe de erratas”

Pedro Castillo: denuncia por presuntos sobornos en ascensos militares podría quedar sin resolución en el Congreso