Partidos de hoy, lunes 26 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en los distintos campeonatos europeos y sudamericanos.
Los partidos del lunes 26 de octubre de 2026, incluyen encuentros de los distintos campeonatos a nivel europeo y sudamericano. Entre los duelos destacados de este lunes figuran Sevilla vs Osasuna, PSG contra Lyon y Unión Santa Fe ante Estudiantes de La Plata. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
De igual forma, este lunes habrá acción en el continente sudamericano en ligas como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador.
Partidos de LaLiga de España HOY
- Sevilla vs Osasuna
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- PSG vs Lyon
- Hora: 2.30 a. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Unión Santa Fe vs Estudiantes de La Plata
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Instituto vs Deportivo Riestra
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga de Bolivia HOY
- Nacional Potosí vs Guabirá
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Bolívar vs Universitario de Vinto
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Coritiba vs Grêmio
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Flamengo vs Atlético-MG
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Globo TV
Partidos de la Liga de Chile HOY
- U. de Chile vs Everton
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Jaguares de Córdoba vs Llaneros
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Win Sports
- Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga
- Hora: 8.05 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY
- Técnico Universitario vs Mushuc Runa
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: Zapping TV