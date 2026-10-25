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Sociedad

Asesinan a conocido animador Romario Cartagena y a una mujer en el jirón Loreto a pocas cuadras de complejo policial en el Callao

Las víctimas mortales son Romario Cartagena y Lizbeth Tamara Chávez Guerrero, mientras que Víctor Rumiche permanece herido en estado reservado en el hospital Daniel Alcides Carrión.

Un ataque armado en el Callao durante una fiesta dejó dos muertos y un herido. El animador Romario Cartagena y Lizbeth Tamara Chávez Guerrero perdieron la vida en el tiroteo.
Un ataque armado en el Callao durante una fiesta dejó dos muertos y un herido. El animador Romario Cartagena y Lizbeth Tamara Chávez Guerrero perdieron la vida en el tiroteo.Foto: TikTok/difusión/Composición LR
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Un ataque armado registrado durante una fiesta en el Callao dejó dos personas fallecidas y una herida. El hecho ocurrió en la cuadra 9 del jirón Loreto, donde se desarrollaba el evento en el que participaba Romario Cartagena, conocido animador chalaco, quien murió tras el atentado.

La segunda víctima mortal fue identificada como Lizbeth Tamara Chávez Guerrero, mientras que Víctor Rumiche Guerrero resultó herido y fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión. Según la información disponible, el hombre permanece en estado reservado. El ataque ocurrió a pocas cuadras del complejo policial Alipio Ponce Vásquez, perteneciente a la Región Policial Callao.

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Balacera en el jirón Loreto: identifican a las dos víctimas mortales y al herido

Romario Cartagena fue reconocido como el animador de la fiesta durante la cual se produjo el tiroteo. La segunda persona fallecida fue identificada como Lizbeth Tamara Chávez Guerrero. Ambos perdieron la vida a raíz del ataque ocurrido en la cuadra 9 del jirón Loreto, en el primer puerto.

En tanto, Víctor Rumiche Guerrero sobrevivió al atentado, pero sufrió heridas que motivaron su traslado al hospital Daniel Alcides Carrión. De acuerdo con los datos proporcionados, su estado de salud es reservado. Hasta el momento, no se han difundido mayores detalles sobre las circunstancias en las que resultaron afectados los tres asistentes ni sobre la posible relación entre ellos.

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