Precio del dólar hoy en Perú, lunes 26 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

El precio del dólar se sitúa el lunes 26 de octubre del 2026 en S/3,425 para la compra y S/3,445 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes verificar los valores ofrecidos por organizaciones oficiales, así como cómo se cotiza la moneda de los Estados Unidos de Norteamérica en bancos y casas de cambio.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 26 de octubre

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank