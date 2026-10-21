Las primeras lluvias asociadas al fenómeno El Niño ya dejaron daños en Piura. En la urbanización Ignacio Merino, el agua ingresó a las viviendas y los vecinos tuvieron que retirarla con baldes, mientras las calles permanecían inundadas un día después de las precipitaciones. El episodio ocurrió antes de los meses de mayor incidencia de lluvias y expuso las dificultades de la ciudad para evacuar el agua acumulada.

El pronóstico extiende la preocupación a otras zonas del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé precipitaciones en la costa centro y sur entre el jueves 22 y el sábado 24 de octubre. Además, Lima podría registrar lluvias anómalas durante el fin de semana, con riesgos para los sectores expuestos a huaicos e inundaciones. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el actual episodio de El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes en cuatro décadas.

Video destacado FUJIMORISMO RECHAZA REFORMA POLICIAL | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Piura ya enfrenta inundaciones antes de las lluvias más intensas

En Ignacio Merino, los residentes denunciaron que el agua ingresó a sus casas y que la atención demoró. Algunas familias utilizaron baldes, tablones y sacos para retirar el agua o impedir que avanzara hacia sus viviendas. También expresaron preocupación por la posible presencia de desagüe en las calles inundadas.

Tras la emergencia, los ministros de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, y de Defensa, Rafael Belaúnde, llegaron a la ciudad y anunciaron acciones para evacuar el agua. Vinelli informó que seis puntos resultaron afectados y que coordinaría con el Ministerio de Vivienda el envío de un hidrojet. Por su parte, el general Carlos Rabanal señaló que las Fuerzas Armadas disponían de 480 efectivos, motobombas de seis pulgadas y camiones para apoyar las labores en los sectores críticos de Ignacio Merino y El Chilcal.

La capacidad de respuesta preocupa porque las lluvias más intensas de la temporada todavía no han llegado. El geólogo Patricio Valderrama, exjefe del Senamhi, advirtió que las precipitaciones actuales no representan el escenario más severo que podría afrontar el país en los próximos meses.

"Esta no es la gran lluvia o tormenta que se espera asociada a El Niño y, si ya tenemos este tipo de resultados, de noviembre a marzo nos espera un camino muy largo", señaló.

Senamhi prevé lluvias en la costa centro y sur desde el jueves

El Senamhi emitió una alerta por lluvias y lloviznas de moderada a extrema intensidad en sectores costeros de Arequipa, Moquegua, Ica, Lima y Tacna, además del Callao. El aviso regirá desde las 5.00 p. m. del jueves 22 hasta el mediodía del sábado 24 de octubre, e incluye un incremento de la velocidad del viento y la presencia de niebla y neblina cerca del litoral.

Arequipa y Moquegua registrarían algunos de los mayores acumulados previstos para esos días. En la costa arequipeña se esperan alrededor de 2,5 milímetros el jueves y 2 milímetros el viernes. En Moquegua, las precipitaciones alcanzarían aproximadamente 3 milímetros el viernes. Aunque los acumulados pronosticados varían entre zonas, el aviso contempla condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas durante su vigencia.

El escenario coincide con las dificultades que ya afronta Piura para evacuar el agua de las calles. En otras ciudades, el impacto dependerá también de la ubicación de las viviendas, la exposición a quebradas y la capacidad de los sistemas de drenaje para conducir las precipitaciones.

Lima podría registrar lluvias anómalas este fin de semana

En Lima, Valderrama advirtió sobre una alta probabilidad de precipitaciones inusuales en algunos sectores durante los próximos días. Identificó ocho distritos expuestos a huaicos, deslizamientos e inundaciones: Chosica, Chaclacayo, Ate, La Molina, San Juan de Lurigancho, Comas, Independencia y Carabayllo.

La vulnerabilidad incluye las viviendas asentadas cerca de quebradas y ríos, así como los servicios y vías que podrían verse afectados por las lluvias. El crecimiento urbano hacia las laderas y montañas también compromete el acceso al agua potable, al saneamiento y a la electricidad en sectores expuestos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) trabaja con las autoridades y los vecinos de las cuencas de Lima y Callao en simulacros, rutas de evacuación y sistemas de alerta temprana. Según su gerente general, José Abraham Manuel Sotero Laynes, los sensores instalados en las partes altas de algunas quebradas pueden advertir sobre una activación con unos 10 minutos de anticipación.

"Tenemos un sistema de alerta temprana activo que debería darnos el suficiente tiempo para evacuar las zonas y no tengamos pérdidas de vida", explicó a La República.

El funcionario señaló que la alerta mediante sensores y teléfonos móviles busca facilitar la evacuación antes de que el agua descienda hacia las zonas habitadas. Sin embargo, advirtió que la respuesta puede complicarse durante la noche, cuando la población está menos activa y una crecida repentina puede dificultar la salida de las viviendas. Indeci también trabaja con las autoridades locales en la identificación de rutas y espacios seguros, como estadios y coliseos alejados de las zonas de peligro.

Sotero Laynes estimó que alrededor de 120.000 personas en Lima podrían resultar afectadas. La cifra, precisó, toma como referencia estadísticas de episodios anteriores de El Niño que impactaron con fuerza en la capital.

Indeci advierte que la respuesta no puede recaer solo en el Gobierno central

La preparación ante las lluvias también depende de las autoridades locales y regionales. El gerente general de Indeci indicó que los gobiernos subnacionales deben asumir sus responsabilidades en la gestión del riesgo, en lugar de esperar a que el Ejecutivo intervenga cuando la emergencia ya está en curso.

"Acá un poco que se deja todo al Gobierno central y, si bien es cierto hay mecanismos para llegar a eso, vemos que hay muy poco esfuerzo desde abajo", sostuvo.

Indeci ha organizado talleres para autoridades que culminan su gestión y para quienes asumirán los gobiernos locales y regionales, con el objetivo de reforzar sus conocimientos sobre prevención y respuesta ante desastres. En caso de emergencia, la institución coordina con los sectores correspondientes la entrega de ayuda humanitaria, como carpas, camas, cocinas, utensilios y alimentos.

La preocupación inmediata, sin embargo, está en las lluvias previstas para los próximos días. Valderrama advirtió que las precipitaciones podrían aumentar desde noviembre y alcanzar mayores volúmenes hacia mediados de diciembre, especialmente en el norte del país.

La ONU advierte sobre un El Niño de intensidad sin precedentes

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, señaló que las temperaturas de la superficie del océano en el Pacífico tropical podrían llegar a valores de hasta 3,8 °C por encima del promedio entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

"El actual episodio de El Niño podría ser sin precedentes en intensidad, literalmente fuera de las escalas de monitoreo que hemos utilizado durante las últimas cuatro décadas", advirtió Saulo.

La organización prevé que el fenómeno puede favorecer lluvias torrenciales e inundaciones en algunas regiones y sequías en otras. También precisó que las proyecciones estacionales describen tendencias generales y no permiten anticipar con exactitud cada evento local.

Los daños registrados en Piura, la alerta meteorológica para la costa centro y sur y la posibilidad de lluvias anómalas en Lima colocan la atención en la capacidad de respuesta inmediata, antes de que avance la temporada de precipitaciones más intensas.