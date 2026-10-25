El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima Metropolitana registró ocho horas continuas de lloviznas durante la madrugada de este domingo 25 de octubre. Las precipitaciones aparecieron principalmente en los distritos del sur de la capital.

La Estación Meteorológica de Villa María del Triunfo alcanzó un acumulado de 2.1 milímetros. Solo un milímetro de lluvia representa un litro de agua por metro cuadrado. En otros distritos de Lima Este, como San Juan de Lurigancho, también se reportaron precipitaciones.

Video destacado ¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Qué distritos se ven afectados por lluvias en Lima?

Según el Senamhi, Lima Sur y los sectores cercanos al litoral tienen la mayor probabilidad de registrar lloviznas. Sin embargo, el desplazamiento de sistemas provenientes de la sierra limeña también podría generar precipitaciones en algunos puntos de Lima Norte y Este.

Erickson Rojas, meteorólogo del organismo, explicó que la presencia de aguas más cálidas frente a la costa peruana está aportando mayor humedad a la atmósfera, lo que favorece la formación de nubosidad baja y la ocurrencia de lloviznas ligeras y localizadas en la capital.

¿Hasta cuándo habrá precipitaciones, según Senamhi?

Actualmente, el Senamhi mantiene vigente el aviso meteorológico N.° 432 que contempla precipitaciones entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre. El aviso incluye a 20 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de granizo, descargas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en zonas de la sierra y la costa norte. El nivel de peligro extremo se concentra en sectores de la costa norte, por lo que las condiciones previstas para esas zonas son más severas que las esperadas para Lima.