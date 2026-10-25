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Línea 2 del Metro de Lima alcanza el 81 % de avance: ¿qué estaciones ya están listas y cuáles faltan?

El proyecto registra un avance físico de 81,27 % y financiero de 80,31 %, según Ositrán. La excavación de los túneles ya culminó y continúan los trabajos en las estaciones.

El proyecto de la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao reporta un avance físico del 81,27 % y financiero del 80,31 %, según Ositrán. La Etapa 1A está en funcionamiento desde diciembre de 2023.
El proyecto de la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao reporta un avance físico del 81,27 % y financiero del 80,31 %, según Ositrán. La Etapa 1A está en funcionamiento desde diciembre de 2023. | Difusión
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El proyecto de la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao alcanzó un avance físico acumulado de 81,27 %, mientras que el avance financiero llega al 80,31 %, informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

Actualmente, la Línea 2 opera con cinco estaciones entre Evitamiento y Mercado Santa Anita, correspondientes a la Etapa 1A, que se encuentra en funcionamiento desde diciembre de 2023. Mientras tanto, continúan los trabajos para poner en servicio los demás tramos del proyecto.

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Línea 2: ¿cuánto avanzaron las obras?

De acuerdo con Ositrán, la Etapa 1B registra un avance de 90,67 % en las obras civiles y de arquitectura. Esta fase comprende 11 estaciones entre Plaza Bolognesi (E12) y San Juan de Dios (E19), además del tramo entre Vista Alegre (E25) y Municipalidad de Ate (E27).

Los pozos de ventilación de esta etapa presentan un avance promedio de 99 %, mientras que la construcción del túnel ya llegó al 100 %. En cuanto a los sistemas necesarios para la operación ferroviaria, las instalaciones electromecánicas alcanzan el 89 % y las instalaciones ferroviarias, el 58 %.

Esta fase funcionará con una flota de 20 trenes. Cinco ya se encuentran prestando servicio en la Etapa 1A, mientras que los otros 15 están en el Patio Taller Santa Anita, a la espera de que continúen los trabajos de implementación ferroviaria.

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¿Qué avance tiene la Etapa 2 de la Línea 2?

La Etapa 2 comprende las 11 estaciones restantes entre Puerto del Callao (E1) y Parque Murillo (E11). Según el Ositrán, las obras civiles y de arquitectura alcanzan un avance de 93 %.

Los pozos de ventilación presentan un avance promedio de 87 %, mientras que las instalaciones electromecánicas llegan al 71 %. Al igual que en la Etapa 1B, la excavación del túnel ya culminó.

El último hito de excavación subterránea se produjo el 2 de julio de 2026, cuando se realizó el cale en la estación 4.

Línea 2 del Metro: ¿qué tramo está operativo?

La Etapa 1A está conformada por el Patio Taller Santa Anita y cinco estaciones ubicadas entre Evitamiento (E27) y Mercado Santa Anita (E24). Este tramo funciona desde diciembre de 2023 con cinco trenes.

El proyecto completo contempla la conexión subterránea de distintos puntos de Lima y Callao mediante la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4, cuya ejecución continúa en sus diferentes etapas.

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