Balón de Oro 2026 EN VIVO HOY: candidatos favoritos, a qué hora inicia y dónde ver la ceremonia de premiación del mejor futbolista del mundo
La gala del Balón de Oro 2026 se celebrará este lunes 26 de octubre en Londres. Conoce la hora, dónde ver la ceremonia EN VIVO y quiénes son los candidatos a llevarse los premios más importantes.
El Balón de Oro 2026 se prepara para vivir una edición histórica con las principales figuras del fútbol mundial. La ceremonia reunirá a los mejores jugadores y jugadoras de la temporada para conocer a los ganadores de los premios individuales más importantes, en una gala que tendrá como escenario a Londres, Inglaterra.
La expectativa estará centrada en las categorías masculina y femenina, además de los reconocimientos a los mejores jóvenes, porteros, entrenadores y clubes. Ousmane Dembélé buscará revalidar el premio masculino, mientras que el Balón de Oro femenino tendrá una nueva ganadora tras los tres títulos consecutivos de Aitana Bonmatí.
¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?
La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará este lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres, Inglaterra. Esta será la edición número 70 del galardón, creado en 1956 por la revista France Football.
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La elección de Londres tiene un significado especial, pues busca rendir homenaje a Stanley Matthews, el futbolista inglés que recibió el primer Balón de Oro de la historia.
¿A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2026?
La gala comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana). Los aficionados también podrán seguir las actividades previas y la llegada de las figuras del fútbol a la alfombra roja. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- México: 2.00 p. m.
- Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro 2026?
La transmisión de la ceremonia del Balón de Oro 2026 estará a cargo de la señal de ESPN y Disney+ Premium para Latinoamérica.
Lista de nominados del Balón de Oro 2026
- Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)
- Pau Cubarsí (España, FC Barcelona)
- Marc Cucurella (España, Chelsea/Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
- Luis Díaz (Colombia, Bayern München)
- Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)
- Gabriel (Brasil, Arsenal)
- Erling Haaland (Noruega, Manchester City)
- Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Inglaterra, Bayern München)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (España, FC Barcelona)
- Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)
- Marquinhos (Brasil, Paris Saint-Germain)
- Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)
- Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)
- João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)
- Michael Olise (Francia, Bayern München)
- Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain)
- Julián Quiñones (Mexico, Al-Qadsiah)
- Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
- Rodri (España, Manchester City/FC Barcelona)
- Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)
- William Saliba (Francia, Arsenal)
- Ferran Torres (España, FC Barcelona/Paris Saint-Germain)
- Dayot Upamecano (Francia, Bayern München)
- Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)
- Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)
Nominadas Balón de Oro 2026
- Selma Bacha (OL Lyonnes, Francia)
- Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia)
- Klara Bühl (Bayern Múnich, Alemania)
- Esmee Brugts (Barcelona, Países Bajos)
- Mariona Caldentey (Arsenal, España)
- Scarlett Camberos (Bay FC, México)
- Kerstin Casparij (Manchester City, Países Bajos)
- Temwa Chawinga (Kansas City, Malawi)
- Cata Coll (Barcelona, España)
- Melchie Dumornay (OL Lyonnes, Haití)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona, Noruega)
- Alex Greenwood (Manchester City, Inglaterra)
- Patri Guijarro (Barcelona, España)
- Pernille Harder (Bayern Múnich, Dinamarca)
- Yui Hasegawa (Manchester City, Japón)
- Rose Lavelle (NJ/NY Gotham FC, Estados Unidos)
- Mapi León (London City Lionesses, Brasil)
- Lorena (Kansas City, Brasil)
- Melvine Malard (Chelsea, Francia)
- Manaka Matsukubo (Chelsea, Japón)
- Vivianne Miedema (Manchester City, Países Bajos)
- Ewa Pajor (Barcelona, Polonia)
- Clàudia Pina (Barcelona, España)
- Alexia Putellas (London City Lionesses, España)
- Wendie Renard (OL Lyonnes, Francia)
- Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra)
- Khadija Shaw (Manchester City, Jamaica)
- Momoko Tanikawa (Bayern Múnich, Japón)
- Caroline Weir (OL Lyonnes, Escocia)
- Tessa Wullaert (Como Women, Bélgica)
Premio Joven Talento Masculino: nominados
- Kerim Alajbegovic (Juventus, Bosnia y Herzegovina)
- Ayyoub Bouaddi (Manchester City, Marruecos)
- Pau Cubarsí (Barcelona, España)
- Yan Diomandé (Real Madrid, Costa de Marfil)
- Lennart Karl (Bayern Múnich, Alemania)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth, Francia)
- Lamine Yamal (Barcelona, España)
- Johan Manzambi (Aston Villa, Suiza)
- Ibrahim Maza (Bayern Leverkusen, Argelia)
- Warren Zaïre-Emery (PSG, Francia)
Premio Joven Talento Femenino: nominadas
- Veerle Buurman (Chelsea, Países Bajos)
- Vicky López (Barcelona, España)
- Felicia Schröder (Real Madrid, Suecia)
- Clara Serrajordi (Barcelona, España)
- Lily Yohannes (OL Lyonnes, Estados Unidos)
Premio Portero de la Temporada: nominados
- Yassine Bounou (Al Hilal, Marruecos)
- Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)
- Joan García (Barcelona, España)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund, Suiza)
- Emiliano Martínez (Chelsea, Argentina)
- Édouard Mendy (Al Ahli, Senegal)
- David Raya (Arsenal, España)
- Matvei Safonov (PSG, Rusia)
- Unai Simón (Athletic Club, España)
- Vozinha (Colo Colo, Cabo Verde)
Premio Portera de la Temporada: nominadas
- Ann-Katrin Berger (NJ/NY Gotham FC, Alemania)
- Cata Coll (Barcelona, España)
- Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)
- Lorena (Kansas City, Brasil)
- Ayaka Yamashita (Manchester City, Japón)
Nominados mejor entrenador de fútbol masculino
- Mikel Arteta (Arsenal, España)
- Luis de la Fuente (Selección de España)
- Unai Emery (Aston Villa, España)
- Vincent Kompany (Bayern Múnich, Bélgica)
- Luis Enrique (PSG, España)
Nominados a mejor entrenador de fútbol femenino
- Janatan Giráldez (OL Lyonnes, España)
- Andrée Jeglertz (Manchester City, Suecia)
- Nils Nielsen (Dinamarca)
- Pere Romeu (Barcelona, España)
- Elena Sadikiu (BK Häcken, Suecia)
Nominados a mejor equipo masculino
- Arsenal (Inglaterra)
- Bayern Múnich (Alemania)
- Bodo/Glimt (Noruega)
- Flamengo (Brasil)
- PSG (Francia)
Nominados a mejor equipo femenino
- Barcelona (España)
- Bayern Múnich (Alemania)
- América (México)
- Manchester City (Inglaterra)
- OL Lyonnes (Francia)