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Sociedad

Encuentran gaseosa de tres litros en refrigeradora para muestras de sangre de hospital de EsSalud en Moquegua

La diputada Graciela Chipana realizó la inspección en el Hospital II-1 Ilo junto con personal de la Contraloría. Durante la visita también reportó un mamógrafo inoperativo, falta de insumos de laboratorio y dificultades para acceder al Libro de Reclamaciones.

EsSalud evaluará responsabilidades por hallazgo en refrigeradora
EsSalud evaluará responsabilidades por hallazgo en refrigeradora
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Una botella de gaseosa de tres litros fue encontrada en una refrigeradora destinada a conservar muestras de sangre y otros insumos de laboratorio del Hospital II-1 Ilo, de EsSalud, en la región Moquegua. El hallazgo ocurrió durante una visita de fiscalización encabezada por la diputada Graciela Chipana Condori, con participación de personal de la Contraloría General de la República y trabajadores del establecimiento.

En un video difundido en redes sociales, se observa a la parlamentaria retirar la botella del equipo y colocarla sobre una mesa. Luego, solicita que el hecho quede registrado como una observación. La refrigeradora está destinada a conservar muestras biológicas que requieren condiciones especiales.

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EsSalud anuncia medidas por hallazgo en refrigeradora

Tras la difusión del caso, la Red Asistencial Moquegua de EsSalud informó, mediante un comunicado, que la Dirección del Hospital II-1 Ilo dispuso reforzar el cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas en la Directiva aprobada mediante la Resolución de Gerencia General N.° 1127-GG-ESSALUD-2019.

La institución recordó que está prohibido consumir o almacenar alimentos y bebidas en ambientes asistenciales, laboratorios y áreas destinadas a medicamentos, insumos y muestras biológicas. También anunció que intensificará la supervisión y el control para verificar que el personal cumpla estas disposiciones.

EsSalud precisó que adoptará las medidas administrativas correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente, si identifica responsabilidades. Además, reafirmó su compromiso con las normas de bioseguridad y la seguridad de los asegurados.

Comunicado de EsSalud

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Fiscalización reporta fallas en equipos e insumos médicos

La visita de Chipana también incluyó otras observaciones sobre los servicios del hospital. Entre ellas, se reportó que el mamógrafo permanece inoperativo desde julio de 2026, lo que limita la disponibilidad de este examen en el establecimiento.

Durante la inspección también se advirtió la falta de determinados insumos de laboratorio necesarios para análisis de sangre y pruebas de coagulación. Asimismo, se informó sobre 187 reclamos registrados entre marzo y octubre de 2026, varios de ellos relacionados con presuntos malos tratos por parte del personal médico.

Otro punto señalado fue el acceso al Libro de Reclamaciones, que se encontraba dentro de una vitrina y requería autorización para su uso.

También cuestionan atención por tomografías e infraestructura

En el servicio de tomografía, el equipo se encontraba operativo durante la fiscalización. Sin embargo, se reportó que se realizaban alrededor de cinco estudios, cifra que requiere mayor contexto frente a las quejas de pacientes que señalan que deben acudir a clínicas privadas para acceder a este examen.

La inspección también incluyó observaciones sobre la antigüedad de la infraestructura del establecimiento y su capacidad para responder ante posibles emergencias.

Finalmente, Chipana solicitó información sobre los contratos de alquiler del inmueble utilizado para oficinas administrativas, con el objetivo de revisar las condiciones de contratación y el uso de los recursos públicos.

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