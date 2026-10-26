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Policía lanza gases lacrimógenos contra comuneros que bloquean vía Jauja–Tarma por obra paralizada del Instituto de Música

Los pobladores acataron un paro distrital y bloquearon la carretera con llantas encendidas para reclamar al Gobierno Regional de Junín que cumpla sus compromisos. La Policía utilizó gases lacrimógenos para despejar la vía, mientras la Contraloría ya había advertido irregularidades en la ejecución del proyecto.

Comuneros bloquean vía Jauja–Tarma por obra del Instituto de Música
Comuneros bloquean vía Jauja–Tarma por obra del Instituto de Música
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Los pobladores del distrito de Acolla, provincia de Jauja, región Junín, bloquearon este lunes 26 de octubre la carretera Jauja–Tarma para exigir la reanudación de las obras del Instituto Superior de Música, que permanecen paralizadas. La Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y despejar la vía.

Según informó Huanca York Times, los comuneros bloquearon desde la madrugada la carretera Jauja–Tarma y quemaron llantas como parte de un paro distrital, que coincidió con el 140.º aniversario de creación política de Acolla. Los manifestantes exigieron al Gobierno Regional de Junín que cumpla sus compromisos y reanude las obras del Instituto Superior de Música, cuya infraestructura consideran clave para la formación de los jóvenes de la región.

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Comuneros denuncian compromisos incumplidos por el Gobierno Regional

Los pobladores denunciaron que el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, se comprometió a entregar la obra antes del 28 de julio, pero no cumplió.

Posteriormente, según los manifestantes, ofreció presentar un cronograma de trabajo el 14 de octubre para retomar las labores. Sin embargo, ese plazo también venció sin que se cumpliera el ofrecimiento.

Durante una entrevista radial, una pobladora cuestionó que los trabajos continúen paralizados pese a los compromisos anunciados. Los manifestantes también criticaron al alcalde de Acolla, Freddy Aquino, por no respaldar sus reclamos.

La protesta provocó tensiones con transportistas y pasajeros que intentaban continuar su recorrido por la carretera Jauja–Tarma. Algunos vehículos incluso pasaron por encima de las llantas encendidas, según el reporte de la movilización.

Ante las dificultades para mantener el bloqueo, los comuneros permitieron temporalmente la circulación de vehículos. No obstante, advirtieron que continuarían con las medidas de protesta hasta obtener una respuesta de las autoridades.

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Contraloría advirtió irregularidades en la obra del Instituto de Música

El conflicto se produce en medio de las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República a la ejecución del proyecto.

A mediados de julio, el órgano de control advirtió irregularidades en los plazos y procedimientos para atender consultas técnicas y aprobar la prestación adicional n.º 6 de la obra de ampliación y mejoramiento del servicio educativo.

El proyecto fue contratado por el Gobierno Regional de Junín en agosto de 2024 por S/2 millones 164.311,69.

Entre los hallazgos, la Contraloría identificó demoras en la atención de consultas durante la ejecución de los trabajos e incumplimientos de los plazos para tramitar el adicional n.º 6, relacionado con el cerco del bloque 6 de la infraestructura.

Asimismo, señaló presuntas responsabilidades funcionales en servidores de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y de la Subgerencia de Estudios, por no impulsar oportunamente los procedimientos correspondientes. También advirtió un presunto incumplimiento contractual relacionado con la supervisión del proyecto.

Los manifestantes pidieron la intervención de la Contraloría y de los consejeros regionales para fiscalizar la obra y exigir una solución.

La protesta se realizó precisamente el día en que el Gobierno Regional había anunciado el reinicio de los trabajos, como parte de las actividades por el aniversario de Acolla. Sin embargo, los pobladores continuaron reclamando el cumplimiento de los compromisos asumidos.

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