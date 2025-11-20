HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Trabajador de Reniec en Tarma acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI

Luis Jiménez Núñez fue detenido por presuntas gestiones irregulares y cobros ilícitos a los usuarios de Reniec. Durante el operativo policial, se le incautó tickets de trámites de DNI electrónico, por lo que se estima que el perjuicio económico es de S/100.000.

Empleado de la Reniec pedía pagos a aquellos usuarios que realizaban duplicados y expedición de su DNI.
Empleado de la Reniec pedía pagos a aquellos usuarios que realizaban duplicados y expedición de su DNI. | Foto: composición LR/Difusión

Luis Fernando Jiménez Núñez, funcionario del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en la sede de Tarma, fue detenido por la Policía Nacional del Perú (Perú) por realizar presuntos cobros falsos de trámites de DNI a los usuarios y usar vouchers reciclados para tramitar duplicados y expediciones del documento de identidad. Durante la intervención, se le incautó un celular, S/320, apuntes con numeraciones, tickets de trámites e información de ciudadanos que, según la versión fiscal, recibieron trámites irregulares.

De acuerdo con los agentes, el perjuicio económico sería de hasta S/100.000, por los cobros ilegales de procedimientos que no se efectuaban o que eran gestionados de modo irregular. El detenido será trasladado hasta la ciudad de Huancayo para continuar con las investigaciones respectivas.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ EXTIENDE EL ESTADO DE EMERGENCIA Y ZAIRA ARIAS EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Peruanos ya pueden renovar el DNI azul caduco por el electrónico sin ir a una agencia de Reniec: conoce cómo realizar el trámite

lr.pe

Modus operandi del trabajador de la Reniec

Según las primeras indagaciones, Luis Jiménez Núñez solicitaba pagos adicionales a los usuarios que acudían a la sede de la Reniec para gestionar duplicados y expedición de DNI. Para evitar sospechas, entregaba fotocopias de vouchers usados que supuestamente acreditaban esos pagos.

Para la Dra. Enan Taipe Quispe, segunda fiscal especializada en Corrupción de Funcionarios de Junín, el funcionario de la Reniec habría cometido un presunto delito contra la administración pública en distintas modalidades. Asimismo, precisó que la intervención se efectuó bajo reservar para evitar que el implicado recibiera alguna advertencia y así asegurar la mayor cantidad de evidencia.

Reniec se pronuncia tras detención

Mediante un comunicado publicado, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) señaló que, en manera conjunta con la Policía Nacional y Ministerio Público, se llevó a cabo la intervención en su agencia en Tarma, tras detectar que un servidor usaba su cargo en la institución para recibir pagos por trámites falsos de DNI.

Asimismo, recordó a los ciudadanos que, el pago de los servicios se realiza únicamente a través de sus canales de pago autorizados, más no en sus agencias u oficinas.

Pronunciación de la Reniec tras detención de trabajador por cobros falsos por trámites de DNI.

Pronunciación de la Reniec tras detención de trabajador por cobros falsos por trámites de DNI.

Notas relacionadas
Peruanos ya pueden renovar el DNI azul caduco por el electrónico sin ir a una agencia de Reniec: conoce cómo realizar el trámite

Peruanos ya pueden renovar el DNI azul caduco por el electrónico sin ir a una agencia de Reniec: conoce cómo realizar el trámite

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
Reniec confirma que a partir de esta edad ya no es necesario llevar la fotografía impresa para tramitar el DNI en Perú 2025

Reniec confirma que a partir de esta edad ya no es necesario llevar la fotografía impresa para tramitar el DNI en Perú 2025

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

LEER MÁS
Mujer es asaltada por delincuentes armados mientras hacía ejercicios frente a su edificio en Miraflores

Mujer es asaltada por delincuentes armados mientras hacía ejercicios frente a su edificio en Miraflores

LEER MÁS
Novia de policía que sufrió daño cerebral tras brutal caída en comisaría revela cómo lo apoya en su recuperación: "Estaré con él hasta que me necesite"

Novia de policía que sufrió daño cerebral tras brutal caída en comisaría revela cómo lo apoya en su recuperación: "Estaré con él hasta que me necesite"

LEER MÁS
Peruanos ya pueden renovar el DNI azul caduco por el electrónico sin ir a una agencia de Reniec: conoce cómo realizar el trámite

Peruanos ya pueden renovar el DNI azul caduco por el electrónico sin ir a una agencia de Reniec: conoce cómo realizar el trámite

LEER MÁS
Mujer ingresó caminando a clínica Ricardo Palma, pero termina postrada tras error en cirugía cerebral: hijas denuncian mala praxis de médicos

Mujer ingresó caminando a clínica Ricardo Palma, pero termina postrada tras error en cirugía cerebral: hijas denuncian mala praxis de médicos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

La buena noticia antes de Navidad para trabajadores del sector público y privado Perú respecto al próximo feriado largo

¿Trabajas en uno de estos empleos? Podrías jubilarte antes de los 65 años con pensión completa de la ONP

Sociedad

Sorteo de La Tinka hoy, EN VIVO, miércoles 19 de noviembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Universidad Agraria en riesgo: podría perder su licenciamiento por deficiencias detectadas por Sunedu

Peruanos ya pueden renovar el DNI azul caduco por el electrónico sin ir a una agencia de Reniec: conoce cómo realizar el trámite

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

César Hinostroza: Gobierno oficializa su extradición desde Bélgica para ser procesado por delito de corrupción

Plancha presidencial de Fuerza Popular investigada por caso Lavamoto: el esquema criminal de Keiko Fujimori, según Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025