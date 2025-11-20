Empleado de la Reniec pedía pagos a aquellos usuarios que realizaban duplicados y expedición de su DNI. | Foto: composición LR/Difusión

Luis Fernando Jiménez Núñez, funcionario del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en la sede de Tarma, fue detenido por la Policía Nacional del Perú (Perú) por realizar presuntos cobros falsos de trámites de DNI a los usuarios y usar vouchers reciclados para tramitar duplicados y expediciones del documento de identidad. Durante la intervención, se le incautó un celular, S/320, apuntes con numeraciones, tickets de trámites e información de ciudadanos que, según la versión fiscal, recibieron trámites irregulares.

De acuerdo con los agentes, el perjuicio económico sería de hasta S/100.000, por los cobros ilegales de procedimientos que no se efectuaban o que eran gestionados de modo irregular. El detenido será trasladado hasta la ciudad de Huancayo para continuar con las investigaciones respectivas.

Modus operandi del trabajador de la Reniec

Según las primeras indagaciones, Luis Jiménez Núñez solicitaba pagos adicionales a los usuarios que acudían a la sede de la Reniec para gestionar duplicados y expedición de DNI. Para evitar sospechas, entregaba fotocopias de vouchers usados que supuestamente acreditaban esos pagos.

Para la Dra. Enan Taipe Quispe, segunda fiscal especializada en Corrupción de Funcionarios de Junín, el funcionario de la Reniec habría cometido un presunto delito contra la administración pública en distintas modalidades. Asimismo, precisó que la intervención se efectuó bajo reservar para evitar que el implicado recibiera alguna advertencia y así asegurar la mayor cantidad de evidencia.

Reniec se pronuncia tras detención

Mediante un comunicado publicado, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) señaló que, en manera conjunta con la Policía Nacional y Ministerio Público, se llevó a cabo la intervención en su agencia en Tarma, tras detectar que un servidor usaba su cargo en la institución para recibir pagos por trámites falsos de DNI.

Asimismo, recordó a los ciudadanos que, el pago de los servicios se realiza únicamente a través de sus canales de pago autorizados, más no en sus agencias u oficinas.