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Papa León XIV llega a Perú: aeropuerto de Cusco suspenderá vuelos por más de siete horas durante su visita

La medida, dispuesta por razones de seguridad, busca facilitar el traslado del pontífice y mitigar el tránsito ante la llegada de miles de visitantes a la Ciudad Imperial por la llegada del Papa León XIV.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) comunicó a las aerolíneas la restricción de vuelos, garantizando seguridad y reduciendo complicaciones de tránsito en la ciudad.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) comunicó a las aerolíneas la restricción de vuelos, garantizando seguridad y reduciendo complicaciones de tránsito en la ciudad.Foto: composición LR/Difusión
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Los vuelos del aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco quedarán suspendidos el domingo 15 de noviembre, entre las 7:45 a. m. y las 3:05 p. m., debido a la visita del papa León XIV a la Ciudad Imperial. La restricción, dispuesta por el Estado por razones de seguridad, busca facilitar el traslado del pontífice y reducir las complicaciones en el tránsito ante la llegada prevista de miles de visitantes.

La medida fue comunicada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), así como a las aerolíneas, para evitar que se programen operaciones durante el horario establecido. Ante esta suspensión, las autoridades municipales recomendaron a residentes y turistas organizar con anticipación sus desplazamientos hacia la terminal aérea.

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Aeropuerto de Cusco suspenderá vuelos el 15 de noviembre: estos son los horarios y las recomendaciones para viajeros

El gerente de Tránsito, Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincial del Cusco, Reynaldo Bellido Mérida, informó en una entrevista con RPP que el último vuelo previsto para llegar a la ciudad aterrizará a las 7:15 a. m. Después de esa operación, no habrá vuelos hasta que concluya el periodo de restricción vinculado con la visita papal.

El funcionario pidió a los pasajeros que tengan previsto viajar ese día revisar sus itinerarios y considerar las limitaciones operativas del aeropuerto. También recomendó a quienes necesiten llegar a la terminal durante las primeras horas de la jornada utilizar vías alternas, con el fin de anticiparse a las dificultades de circulación que podrían presentarse en la ciudad.

La suspensión forma parte de las disposiciones adoptadas para garantizar la seguridad durante el desplazamiento del sumo pontífice. De acuerdo con Bellido Mérida, la planificación también responde a la necesidad de prevenir una mayor congestión vehicular, en un contexto en el que se espera la presencia de numerosos visitantes por las actividades programadas.

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Papa León XIV en Cusco: qué actividades realizará durante su visita a Sacsayhuamán y la plaza Mayor

Según el programa oficial, León XIV llegará a Cusco el domingo 15 de noviembre a las 10.00 a. m., procedente de Chiclayo, donde cumplirá actividades durante los días anteriores. El traslado hacia la Ciudad Imperial se realizará en un vuelo directo desde esa ciudad del norte del país.

Durante su permanencia en Cusco, el pontífice tiene previstas actividades en dos puntos emblemáticos: el complejo de Sacsayhuamán y la plaza Mayor. La visita motivó la implementación de medidas destinadas a facilitar su desplazamiento y organizar la circulación en una jornada que concentrará actividades oficiales y movimiento de visitantes.

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