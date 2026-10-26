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Política

Nora Bonifaz cuestiona renuncia de José Gavidia a Buen Gobierno: "Que fundamente sus diferencias ideológicas"

La senadora de Buen Gobierno criticó que Gavidia alegara motivos ideológicos para alejarse del grupo sin precisar sus discrepancias. También recordó que, cuando ingresó al partido, respaldaba el plan de gobierno y su posición doctrinaria.

Nora Bonifaz cuestionó la renuncia de Gavidia y reveló que el senador "habló maravillas" del partido en sus inicios. Foto: composición LR
Nora Bonifaz cuestionó la renuncia de Gavidia y reveló que el senador "habló maravillas" del partido en sus inicios. Foto: composición LR
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La senadora Nora Bonifaz, de Buen Gobierno, cuestionó la renuncia de José Gavidia a la bancada y le exigió que explique los motivos de su salida. La parlamentaria puso en duda que las razones ideológicas que expuso el exintegrante del grupo sean suficientes para justificar su decisión, pues, según indicó, no ha detallado cuáles son sus desacuerdos. "Que fundamente", reclamó.

Bonifaz sostuvo que Gavidia tuvo la oportunidad de explicar públicamente su postura, pero no precisó qué aspectos de la organización política motivaron su alejamiento. "Él se ha paseado por todos los canales de TV justificándose, escuché que es por razones ideológicas. Jamás se ha dado el trabajo de decir cuáles son esas diferencias, cuáles son los puntos que no está de acuerdo", manifestó.

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La senadora también recordó que, cuando Gavidia ingresó a la agrupación, expresó su respaldo a sus principales planteamientos. "Él entró al partido hablando maravillas del plan de gobierno y de la posición doctrinaria", afirmó. Por ello, consideró necesario que el exparlamentario explique qué cambió en su posición y cuáles son los puntos con los que ahora discrepa.

Bonifaz cuestionó la falta de claridad sobre las razones de la renuncia y le pidió presentar argumentos concretos. "Quiero que diga científicamente una por una las diferencias", expresó. Además, criticó lo que consideró una falta de transparencia en sus explicaciones y señaló que no comprende los motivos que llevaron a Gavidia a apartarse de la bancada.

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