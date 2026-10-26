Atención extranjeros | Elecciones intermedias en EE.UU. 2026: Guía fácil para que puedas ejercer tu voto de manera segura si recién te has naturalizado Algunos ciudadanos recientemente naturalizados estarían habilitados para votar de manera segura en las elecciones intermedias del 2026 y las futuras.

Guía fácil para que puedas ejercer tu voto de manera segura en las elecciones intermedias. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Guía fácil para que puedas ejercer tu voto de manera segura en las elecciones intermedias. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Entre los millones de inmigrantes en Estados Unidos, aproximadamente unos 26 millones se han convertido en ciudadanos estadounidenses a través de la naturalización. Este grupo se encuentra habilitado para votar en las elecciones intermedias del 2026, pese a los intentos de intimidación que buscan disuadir su participación, luego de que se conociera acerca del gran papel que cumplirán estos comicios.

¿Cómo saber si un migrante naturalizado puede votar en las elecciones intermedias?

Inicialmente debes saber que todo ciudadano mayor de edad o igual a 18 años puede votar en las elecciones federales, incluso si recientemente ha realizado el juramento de lealtad. Para poder votar en un estado específico, debe cumplir con los requisitos de residencia del estado y también tiene que estar registrado para votar en dicho estado. A continuación, todos los detalles:

Verifica si cumples los requisitos para ejercer el voto y regístrate para votar dentro del plazo de tu estado.

Puedes votar de forma anticipada en los estados que permiten estas opciones, sea de manera presencial o por correo. Verifica las opciones de voto anticipado aquí: https://www.vote411.org/select-state.

En el caso de que ejerzas tu voto el día de elecciones, identifica tu punto de votación y asegúrate de llevar los documentos de identificación requeridos: https://www.vote411.org/select-state, pero estos cambian según el estado.

¿Quiénes están habilitados para votar en las elecciones federales?

Para votar en un estado específico, debes cumplir con los requisitos de residencia del estado y estar registrado para votar en dicho estado. En muchos lugares, es obligatorio que debas registrarte semanas antes para votar; no obstante, algunos estados no permiten el voto a personas que han sido condenadas por un delito grave o que actualmente están en prisión.

Cabe mencionar que no podrás votar en las elecciones federales si es que eres residente legal permanente (titular de una Green Card) o si cuentas con otro estatus de inmigrante no ciudadano, como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) o TPS (Estatus de Protección Temporal).

Elecciones intermedias 2026: ¿Qué no deberías saber sobre la votación por correo?

Muchos de los estados en EE.UU. permiten que los votantes puedan realizar su derecho al voto por correo, a menudo llamado "voto ausente". Algunos estados como Oregon y Colorado llevan a cabo por correo todo su proceso de elecciones o la mayoría de este.

A pesar de que el gobierno de Trump intentó reformar mediante una ordenanza el mecanismo de procesamiento de votos por correo del Servicio Postal de EE.UU., la Corte Suprema rechazó ese intento. Por ello, los estados sí pueden seguir realizando votaciones por correo. Ahora, puedes verificar tus opciones de voto por correo en este link: https://www.vote411.org/select-state.