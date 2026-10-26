Adolescente termina en UCI tras depilarse las cejas con cera en centro estético de Pueblo Libre: investigan presunta infección bacteriana Extrabajadoras del centro estético denunciaron que el salón reutilizaba palitos desechables y otros productos para reducir costos, además de reemplazar la cera facial por otra destinada al cuerpo.

Una adolescente de 15 años terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir severas complicaciones luego de someterse a un servicio de depilación de cejas con cera en el centro estético Georgette Beauty and Fashion de Pueblo Libre. Según denunció la madre de la menor en el programa La calle no calla, la joven habría desarrolló una grave infección causada por una bacteria aún no identificada. El agresivo patógeno ha afectado sus extremidades y avanza hacia la garganta, provocándole dolores intensos y un marcado deterioro en su salud mental.

Hasta el momento, los gastos médicos de la adolescente superan los S/15.000, un monto que la familia exige sea asumido por el salón de belleza, así como su responsabilidad legal en el caso. En su defensa, y durante la emisión del reportaje, representantes del establecimiento descartaron cualquier negligencia y culparon a la madre de la joven por permitir que se sometiera a dicho procedimiento, pese a que no habrían solicitado un permiso formal tratándose de una menor de edad. Ante la gravedad de la denuncia, la Municipalidad de Pueblo Libre realizó una inspección en el local para verificar sus condiciones sanitarias y de funcionamiento.

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Madre denuncia graves complicaciones tras la depilación con cera

De acuerdo con el testimonio de la madre, la adolescente acudió al establecimiento para realizarse una depilación de cejas y terminó con una quemadura en la zona tratada. Tras permanecer siete días internada sin un diagnóstico claro, los análisis confirmaron una infección bacteriana, aunque aún no se ha determinado el microorganismo causante.

La mujer relató que la menor presentó nuevas complicaciones de salud. Entre los síntomas detalló la aparición de puntos oscuros y cambios de coloración en un dedo, además de dolor intenso e inflamación. Asimismo, cuestionó la falta de respuesta por parte de la administración del negocio, asegurando que intentó llegar a un acuerdo sin éxito. La madre enfatizó que su principal prioridad es la recuperación física y emocional de su hija.

“Mi hija no se puede mirar al espejo. Pensé que las personas eran humanas, pero no. Todavía no sabemos qué bacteria es. Está con el ganglios inflamados, heridas en la boca y la mano. Llevo más de S/15.000. Ella es una niña inteligente. No es justo. El negocio sigue funcionando normal”, sentenció.

Los gastos médicos de la joven superan los S/15.000, monto que la familia espera que sea cubierto por el salón, que niega negligencia y responsabiliza a la madre por el procedimiento.

Extrabajadoras del centro estético denuncian presuntas irregularidades sanitarias

Durante la investigación periodística, una excolaboradora reveló que presenció el reciclaje de palitos de madera desechables y la reutilización de cera durante las depilaciones. Asimismo, sostuvo que por razones de costos se habría empleado cera corporal en procedimientos faciales.

“Soy consciente que muchas veces los palitos desechables que son de madera se reutilizaban al igual que la cera. Esta última la dejaban por días y decían que la podían reutilizar para no estar malgastando. Eso genera una bio contaminación. Yo les comenté que la cera de cara es muy diferente a la cera de cuerpo. Sí puedo asegurar que cambiaron la cera de cara a una cera de cuerpo porque salía mucho más económico”, explicó.

Por su parte, otra exempleada denunció haber sufrido una mala praxis durante un servicio de manicure en el mismo establecimiento, donde le limaron en exceso la capa ventral de la uña. Según su testimonio, tras reportar el incidente a la administración, fue cuestionada y posteriormente desvinculada de la empresa.

Centro estético se pronuncia sobre caso de menor afectada por servicio de depilación

Tras la denuncia difundida en los medios, la empresa Georgette Beauty and Fashion emitió un comunicado en sus redes sociales rechazando las acusaciones de presunta negligencia asegurando que utiliza productos con registros sanitarios. Además sostuvo que, hasta el momento, no ha recibido documentación médica que confirme que las dolencias estén relacionadas con el procedimiento estético realizado el 2 de octubre de 2026.

Por otro lado, señalaron haber solicitado a la madre de la menor una epicrisis o un certificado médico que permita establecer el origen de los diagnósticos reportados. No obstante, manifestó que están dispuestos a asumir las responsabilidades que correspondan si se demuestra que existe un vínculo entre la atención y las complicaciones de salud.

Respecto al pedido económico de la familia, la empresa señaló que el 15 de octubre recibió una propuesta por S/19.538, monto que incluye gastos médicos y medicamentos, una compensación adicional de S/10.000 y otros conceptos. Según indicó, rechazó el acuerdo por considerar que el monto no estaba debidamente sustentado y afirmó que espera que Indecopi o el Poder Judicial determinen, mediante el procedimiento correspondiente, si le corresponde asumir alguna responsabilidad.