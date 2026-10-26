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Cinco muertos y varios heridos deja serie de ataques armados en Lima y Callao en menos de 24 horas

Los ataques ocurrieron en Callao, Oquendo, Ventanilla, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores y Cercado de Lima. Un chofer de 71 años y un policía en retiro sobrevivieron a los atentados.

Una jornada violenta en Lima y Callao dejó cinco muertos y varios heridos tras múltiples ataques armados. Los hechos ocurrieron durante el estado de emergencia promovido por el Gobierno.
Una jornada violenta en Lima y Callao dejó cinco muertos y varios heridos tras múltiples ataques armados. Los hechos ocurrieron durante el estado de emergencia promovido por el Gobierno. | Difusión
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Una serie de ataques con armas de fuego dejó cinco personas asesinadas y varias heridas en distintos puntos de Lima y Callao durante el domingo, en una jornada marcada por balaceras contra civiles, un conductor de transporte público y un policía en retiro.

Los hechos ocurrieron mientras ambas jurisdicciones permanecen bajo estado de emergencia, medida prorrogada por el Gobierno para enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia. Los casos son investigados por la Policía Nacional del Perú (PNP), que busca determinar los móviles e identificar a los responsables.

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Uno de los ataques más graves ocurrió alrededor de las 7.15 p. m. en la cuadra 9 del jirón Loreto, en el Rímac. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar y uno de ellos descendió para disparar contra las personas que se encontraban allí.

La balacera dejó dos personas fallecidas y una herida. Entre las víctimas mortales se encuentran el conocido animador Romario Cartagena y Lisbeth Tamayo Guerrero, de 27 años. Víctor Ramírez Guerrero resultó herido y fue trasladado al hospital Canto Grande, donde permanecía en estado crítico.

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Chofer de 71 años fue baleado frente a pasajeros

Otro ataque ocurrió en San Juan de Miraflores, donde un conductor de 71 años de la empresa Cora Cora S.A. fue baleado mientras manejaba un bus por la cuadra 3 de la avenida Los Héroes, cerca del Mall del Sur.

El chofer, identificado como José Vera Rojas, transportaba a unos 20 pasajeros y se encontraba acompañado de su hijo, quien trabajaba en la misma unidad. De acuerdo con la información policial, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon hasta cinco veces contra la cabina.

Los pasajeros tuvieron que agacharse para protegerse de los proyectiles. El conductor fue trasladado al hospital María Auxiliadora y, según sus familiares, se encontraba estable y fuera de peligro.

La unidad fue posteriormente trasladada a la sede de la Dirincri de San Juan de Miraflores. Los agentes revisarán las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables. Por el momento, no se ha confirmado el móvil del ataque ni se ha establecido si estaría relacionado con una presunta extorsión.

Policía en retiro y su hijo fueron atacados en el Cercado

Durante la noche del domingo también se registró otro ataque armado en el Cercado de Lima. Un policía en retiro y su hijo fueron baleados cuando se desplazaban en una camioneta negra por inmediaciones de la zona comercial de Las Malvinas.

El hecho ocurrió a la altura de la cuadra 11 del jirón Zorritos, en el cruce con la avenida Naciones Unidas. Según las primeras diligencias, los ocupantes fueron perseguidos por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Cámaras de seguridad captaron parte del ataque. En las imágenes se observa a un hombre vestido de negro acercándose al vehículo mientras este se encontraba en movimiento y disparó contra sus ocupantes. Posteriormente, los agresores continuaron la persecución.

Testigos reportaron más de 20 detonaciones y los peritos de Criminalística recogieron más de 20 casquillos. Cuatro proyectiles impactaron en la puerta del copiloto de la camioneta.

Ambas víctimas fueron trasladadas a una clínica cercana y permanecían con pronóstico reservado. La PNP investiga el caso y no descarta que se trate de un presunto ataque relacionado con extorsión, aunque esta hipótesis todavía debe ser corroborada.

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Otros homicidios se sumaron a la jornada violenta

La jornada también incluyó otros homicidios registrados en Lima y Callao. En Oquendo, Gonzalo García Pío, de 55 años, fue asesinado a tiros mientras conducía su vehículo cerca de la intersección de las avenidas Los Alisos y Micaela Bastidas.

En Pachacútec, Ventanilla, otro hombre fue baleado y trasladado a una posta médica de Puente Piedra. Según la información difundida sobre el caso, la víctima llegó sin vida al establecimiento de salud.

A estos hechos se sumó el asesinato de un hombre que recibió un disparo en la cabeza cuando salía de una reunión en un asentamiento humano ubicado en una zona limítrofe con San Martín de Porres.

De esta manera, durante el domingo se reportaron cinco asesinatos y diversos ataques con armas de fuego que dejaron heridos, entre ellos trabajadores del transporte público y personas que fueron atacadas mientras se desplazaban por las calles de Lima y Callao.

Ataques ocurren durante el estado de emergencia

Los hechos se producen mientras el Gobierno mantiene el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, con la PNP a cargo del orden interno y el apoyo de las Fuerzas Armadas.

La medida fue prorrogada por otros 60 días calendario para enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia. Sin embargo, durante la jornada del domingo se registraron ataques armados en diferentes puntos de ambas jurisdicciones.

La Policía continúa con las diligencias para establecer los móviles de cada caso, determinar si existe alguna relación con organizaciones criminales o extorsiones e identificar a los responsables de los ataques.

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