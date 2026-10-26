Fenómeno El Niño: Juan Sheput afirma que aún no se prevén bonos para trabajadores en suspensión perfecta

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, afirmó que el Gobierno todavía no contempla bonos específicos para los trabajadores que puedan quedar bajo suspensión perfecta debido a los efectos del fenómeno de El Niño. También aseguró que el sueldo mínimo se respetará y estimó que una decisión sobre su incremento podría tomarse durante el primer cuatrimestre de 2027.

Durante declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) sostuvo que aún es pronto para determinar qué medidas laborales podrían aplicarse, pues el impacto de la emergencia climática está por definirse.

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Sueldo mínimo: Gobierno prevé definir un aumento en los primeros meses de 2027

Consultado sobre la posibilidad de que el fenómeno de El Niño afecte los derechos laborales o el sueldo mínimo, Sheput descartó ese escenario y aseguró que la remuneración mínima vigente será respetada.

"Es muy probable que sea durante el primer trimestre o durante los cuatro primeros meses del próximo año", señaló al referirse al momento en que podría definirse el incremento.

Suspensión perfecta: aún no se contemplan bonos para los trabajadores

Sobre la posibilidad de otorgar un bono a quienes dejen de percibir su remuneración por una suspensión perfecta de labores, Sheput respondió que todavía no existe una medida de ese tipo. Explicó que la magnitud de los efectos del evento climático aún está por determinarse, por lo que consideró prematuro generar expectativas sobre una ayuda económica específica.

La suspensión perfecta permite que se interrumpan temporalmente las obligaciones de trabajar y pagar la remuneración, mientras se mantiene el vínculo laboral. Según explicó el ministro, las empresas pueden recurrir a este mecanismo ante situaciones extremas, bajo las condiciones previstas en la normativa y con fiscalización de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Sheput indicó que la autoridad supervisa las solicitudes para verificar si corresponde aplicar la medida. También mencionó que el procedimiento puede contemplar periodos de entre 30 y 90 días, aunque los plazos y requisitos deben contrastarse con la normativa vigente antes de publicar.

Gobierno anuncia recursos para atender los efectos de El Niño

El ministro señaló que el Ejecutivo tiene planes para las zonas que ya registran impactos asociados al evento climático. En ese marco, mencionó bonos por hasta S/2.500 millones e inversiones en infraestructura, dentro de un monto total de S/18.000 millones destinado, según sus declaraciones, a mitigar los efectos.

Por otro lado, al ser consultado sobre un nuevo programa Reactiva Perú, Sheput afirmó que no se había planteado esa posibilidad. Añadió que las decisiones sobre medidas extraordinarias de apoyo económico a las empresas corresponden al Ministerio de Economía y Finanzas.