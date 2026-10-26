Menor de 11 años fue hospitalizado y sometido a tres cirugías por broma de compañero en colegio de Comas: madre exige justicia La Tercera Fiscalía Provincial de la Familia de Lima Norte investiga el caso mientras la madre del menor denuncia que los costos médicos superan el apoyo recibido por la familia del agresor.

Un estudiante de 11 años de la institución educativa Federico Villareal, en Comas, fue sometido a tres cirugías en el hospital Sergio Bernales tras sufrir una grave lesión intestinal. El menor, víctima de una broma de uno de sus compañeros, terminó con un objeto incrustado en el cuerpo, lo que le provocó una perforación interna. El caso ya está a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial de la Familia de Lima Norte, mientras el alumno afectado continúa su recuperación tras casi un mes de hospitalización.

En tanto, la madre del escolar exigió justicia y denunció que los costos médicos sobrepasaron el apoyo financiero brindado por los familiares del estudiante agresor hasta la fecha. Asimismo, cuestionó la respuesta inicial de la dirección del colegio sobre el ataque hacia su hijo y las irregularidades en la gestión de una actividad pro-fondos.

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Directora del colegio habría minimizado agresión a menor

De acuerdo al testimonio de la madre del menor afectado, la directora del colegio Federico Villarreal minimizó lo sucedido al señalar que la agresión hacia su hijo no parecía un asunto grave, excusándose además en que no estuvo presente por la mañana debido a que labora en otra institución.

“Yo llamé a la directora desesperada para saber qué había sucedido con mi hijo y ella me dijo que no se encontraba en la institución, ya que trabaja en otro colegio en la mañana. Respecto al caso de mi hijo, me dijo que a simple vista lo que ella veía no era nada grave”, explicó.

Por su parte, aunque los padres del alumno involucrado realizaron actividades pro-fondos y entregaron dinero para los gastos médicos, la familia de la víctima afirmó que el monto fue insuficiente para cubrir los más de S/12.000 de la atención médica. A ello se sumaron las irregularidades en la administración de una pollada solidaria.

Según conversaciones por WhatsApp presentadas por el padre del menor afectado, la recaudación no se le entregó de forma directa, sino que pasó primero por manos de la madre del agresor para que fuera ella quien realizara la transferencia.

Fiscalía investiga el caso y familia exige justicia

La Tercera Fiscalía Provincial de la Familia de Lima Norte asumió el caso para iniciar las actuaciones preliminares. Como parte de este procedimiento, se informó que la madre del escolar afectado sería citada el martes 27 de octubre para brindar su declaración junto con el niño.

Mientras avanzan las investigaciones fiscales, el niño continúa su proceso de recuperación tras las cirugías. En tanto, la familia reitera su pedido de justicia para esclarecer las circunstancias de la agresión y exige que los responsables asuman la totalidad de los costos de su atención médica.