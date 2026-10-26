Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Menor de 11 años fue hospitalizado y sometido a tres cirugías por broma de compañero en colegio de Comas: madre exige justicia

La Tercera Fiscalía Provincial de la Familia de Lima Norte investiga el caso mientras la madre del menor denuncia que los costos médicos superan el apoyo recibido por la familia del agresor.

La madre del alumno exige justicia, denunciando que los costos médicos superan la ayuda económica del agresor.
La madre del alumno exige justicia, denunciando que los costos médicos superan la ayuda económica del agresor.Foto: Difusión
Por
google iconLa República en Google

Un estudiante de 11 años de la institución educativa Federico Villareal, en Comas, fue sometido a tres cirugías en el hospital Sergio Bernales tras sufrir una grave lesión intestinal. El menor, víctima de una broma de uno de sus compañeros, terminó con un objeto incrustado en el cuerpo, lo que le provocó una perforación interna. El caso ya está a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial de la Familia de Lima Norte, mientras el alumno afectado continúa su recuperación tras casi un mes de hospitalización.

En tanto, la madre del escolar exigió justicia y denunció que los costos médicos sobrepasaron el apoyo financiero brindado por los familiares del estudiante agresor hasta la fecha. Asimismo, cuestionó la respuesta inicial de la dirección del colegio sobre el ataque hacia su hijo y las irregularidades en la gestión de una actividad pro-fondos.

Video destacado

¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Asesinan a conocido animador Romario Cartagena y a una mujer en el jirón Loreto a pocas cuadras de complejo policial en el Callao

lr.pe

Directora del colegio habría minimizado agresión a menor

De acuerdo al testimonio de la madre del menor afectado, la directora del colegio Federico Villarreal minimizó lo sucedido al señalar que la agresión hacia su hijo no parecía un asunto grave, excusándose además en que no estuvo presente por la mañana debido a que labora en otra institución.

“Yo llamé a la directora desesperada para saber qué había sucedido con mi hijo y ella me dijo que no se encontraba en la institución, ya que trabaja en otro colegio en la mañana. Respecto al caso de mi hijo, me dijo que a simple vista lo que ella veía no era nada grave”, explicó.

Por su parte, aunque los padres del alumno involucrado realizaron actividades pro-fondos y entregaron dinero para los gastos médicos, la familia de la víctima afirmó que el monto fue insuficiente para cubrir los más de S/12.000 de la atención médica. A ello se sumaron las irregularidades en la administración de una pollada solidaria.

Según conversaciones por WhatsApp presentadas por el padre del menor afectado, la recaudación no se le entregó de forma directa, sino que pasó primero por manos de la madre del agresor para que fuera ella quien realizara la transferencia.

Puedes ver

Casa de solo 63 centímetros de ancho en Aucallama busca ser la más estrecha del mundo

lr.pe

Fiscalía investiga el caso y familia exige justicia

La Tercera Fiscalía Provincial de la Familia de Lima Norte asumió el caso para iniciar las actuaciones preliminares. Como parte de este procedimiento, se informó que la madre del escolar afectado sería citada el martes 27 de octubre para brindar su declaración junto con el niño.

Mientras avanzan las investigaciones fiscales, el niño continúa su proceso de recuperación tras las cirugías. En tanto, la familia reitera su pedido de justicia para esclarecer las circunstancias de la agresión y exige que los responsables asuman la totalidad de los costos de su atención médica.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del domingo 25 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Líderes de América Latina y el mundo celebran la histórica victoria de Lula da Silva en Brasil: "La elección del pueblo"

Jorge Luna defiende el polémico fichaje de Jean Deza para Domingo Dianderas en Copa Perú: “Creo en las personas”

Sociedad

Resultados de La Tinka del domingo 25 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Policía en retiro y su hijo son baleados en Cercado de Lima: cámaras captaron feroz persecución cerca de Las Malvinas

Dos cuerpos, proyectiles y trampas explosivas en La Pampa: buscan más fosas en zona minera de Madre de Dios

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Senador Gavidia confirma que renunciará a la bancada de Buen Gobierno tras votar a favor de las facultades: "Piensan diferente"

Indecisión del JNE generará vacío de poder en Lima

Pronabi controla 160 inmuebles pese a que jueces ordenan devolverlos