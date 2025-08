Kimberly Zúñiga Velásquez, una joven peruana de 23 años, viajó a La Merced en un bus de la empresa Expreso Molina para celebrar la culminación de sus estudios como psicóloga. Sin embargo, no sabía que le esperaba un fatal accidente ocurrido el 25 de julio en la carretera hacia Chanchamayo, en Tarma.

El accidente dejó 17 personas fallecidas y 24 heridas, entre ellas la joven estudiante. Kimberly solía viajar al interior del país al terminar algún ciclo universitario, como lo muestra en sus redes sociales. Justamente este último viaje la dejó postrada en una silla de ruedas hace más de una semana. “No recuerdo cómo estaba, pero tenía toda la ropa y la cara llena de sangre”, declaró a Latina.

Kimberly Zúñiga Velásquez no puede comer ni hablar bien

“No puedo comer una galleta, porque me duele mascar la comida”, declaró Kimberly Zúñiga con cierta dificultad para hablar. Además, la joven relató que fue trasladada primero a una posta y luego a un hospital, donde no había implementos ni especialistas para su caso. Finalmente, fue llevada a una clínica, pero la atención médica se demoró debido a complicaciones con la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

“Tenía que esperar a que llegara la solicitud. No había suficientes especialistas, así que debía esperar hasta el día siguiente. Mi mamá aún no llegaba; la altura me estaba afectando mucho. Como pueden ver, tengo los labios reventados porque respiro por la boca y no por la nariz”, agregó.

Luego de ser trasladada a Lima, la falta de atención médica continuó. Cuando intentó ingresar por emergencia, le informaron que debía esperar un trámite que tomaría 48 horas para ser validado. “Tengo trauma facial y la nariz rota”, recalcó. Asimismo, Zúñiga mencionó que no sentía sus dientes.

Familia de Kimberly Zúñiga Velásquez no recibe respuesta por parte de la empresa de transportes

La familia de Kimberly Zúñiga Velásquez espera la comunicación de la empresa de transportes, la activación del SOAT en Lima y la atención médica necesaria. Sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta. “No podemos esperar todo ese tiempo para que la atiendan, porque no está bien, no puede alimentarse. La noche del jueves se le bajó la presión; estuvimos pendientes de que no se atorara, porque no puede tragar la saliva”, precisó su prima. Por otro lado, la Fiscalía de Tarma obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra el conductor del bus.

