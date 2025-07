Leonardo Damian Marrufo es uno de los sobrevivientes de la tragedia que dejó 18 muertos y 24 heridos en la provincia de Tarma el pasado 25 de julio. Un bus interprovincial de la empresa Molina se despistó y cayó al barranco en la zona Shig Shag, en el distrito de Palca. Tras el lamentable suceso, el vehículo quedó completamente destrozado y los pasajeros fueron trasladados a los centros médicos más cercanos para recibir atención de primera mano.

Luego de encontrarse estable, Damian se pronunció por medio de un video respecto al móvil que habría desencadenado el accidente de tránsito: "Hago este video para las personas que están teniendo mala información a través de las redes sociales. Están diciendo que ha sido por falla mecánica, por cambio de aceite. El aceite no tiene que ver nada", aseveró desde una camilla en el hospital.

Sobreviviente de tragedia en Tarma se pronuncia

El ciudadano informó que, durante el viaje, solo evidenció la presencia de un conductor, cuando lo regular es que haya dos para que se turnen los descansos: "En el carro, había un solo chofer. No había dos. Y un chofer no podía manejar tantas horas". "Y ahora dicen que ha sido por falta de aceite. Hasta La Oroya hemos llegado todo bien y bajaron a inspeccionar unas cosas del carro. Eso no tiene nada que ver con el aceite. Yo también manejo carro", agregó.

Actualmente, Leonardo presenta lesiones menores y se encuentra recibiendo atención médica en un hospital. Sin embargo, criticó el accionar del conductor y reclamó la falta de responsabilidad de este y la empresa Molina. "Si hubiera sido falla mecánica, el chofer hubiera quedado ahí, hubiera apelado. No se hubiera escapado, no hubiera huido. Ha sido culpa de la empresa, que no ha puesto chofer con experiencia. Ha puesto personas jóvenes", afirmó.

Investigación fiscal por homicidio culposo y lesiones culposas

Al lugar, se apersonaron la fiscal provincial Joanie Castillo Rojas y el fiscal adjunto provincial Carlos De la Cruz Peña para realizar el levantamiento de los 18 cuerpos sin vida. Así mismo, se encargaron de identificar y certificar los cadáveres, con el apoyo de la Unidad Médico Legal III de Junín. Además, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarma inició la investigación los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, por no cumplir con las normas de tránsito.

Actualmente, las autoridades del Ministerio Público se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. En ese sentido, el conductor, identificado como Dante Llalli, fue detenido y puesto a disposición de la Unidad Especializada de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP en Chanchamayo.

