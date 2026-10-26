Papa León XIV confirma visita al Perú

El papa León XIV confirmó su visita al Perú como parte de su próximo viaje apostólico por América Latina, previsto del 6 al 17 de noviembre. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el pontífice recibió el visto bueno médico para realizar la gira, tras presentar una evolución favorable luego de la operación a la que fue sometido.

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