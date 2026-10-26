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Papa León XIV confirma visita al Perú

La Santa Sede confirmó que el viaje apostólico por Perú, Uruguay y Argentina se realizará del 6 al 17 de noviembre, luego de que los exámenes médicos descartaran la necesidad de un tratamiento oncológico adicional.

Vaticano confirmó viaje a Perú del Santo Padre tras operación al pulmón. Foto: difusión
Vaticano confirmó viaje a Perú del Santo Padre tras operación al pulmón. Foto: difusión
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El papa León XIV confirmó su visita al Perú como parte de su próximo viaje apostólico por América Latina, previsto del 6 al 17 de noviembre. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el pontífice recibió el visto bueno médico para realizar la gira, tras presentar una evolución favorable luego de la operación a la que fue sometido.

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