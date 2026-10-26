Papa León XIV confirma visita al Perú
La Santa Sede confirmó que el viaje apostólico por Perú, Uruguay y Argentina se realizará del 6 al 17 de noviembre, luego de que los exámenes médicos descartaran la necesidad de un tratamiento oncológico adicional.
El papa León XIV confirmó su visita al Perú como parte de su próximo viaje apostólico por América Latina, previsto del 6 al 17 de noviembre. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el pontífice recibió el visto bueno médico para realizar la gira, tras presentar una evolución favorable luego de la operación a la que fue sometido.
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