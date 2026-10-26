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Sociedad

Fuertes lluvias en Piura inundan viviendas en Ayabaca: Senamhi alerta por precipitaciones intensas en el norte del país

Las precipitaciones del domingo afectaron 15 viviendas en Ayabaca, según la Defensoría del Pueblo, y arrastraron lodo por calles y comercios. Senamhi prevé acumulados de hasta 40 mm por día en la costa norte, además de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h.

Lluvias inundan 15 viviendas en Ayabaca
Lluvias inundan 15 viviendas en Ayabaca
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Las intensas lluvias registradas la tarde del domingo 25 de octubre inundaron viviendas y comercios en Ayabaca, en la sierra de Piura. Las precipitaciones convirtieron varias calles en corrientes de agua y lodo, mientras que vecinos reportaron pequeños deslizamientos y acumulación de material arcilloso en las vías de acceso a la ciudad.

La Defensoría del Pueblo confirmó con las autoridades locales que 15 viviendas resultaron afectadas por las lluvias. Ante esta situación, solicitó activar los protocolos de ayuda humanitaria para atender a las familias damnificadas.

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Videos difundidos por residentes en redes sociales muestran cómo el agua arrastró barro y material suelto por distintas calles e ingresó a domicilios y establecimientos comerciales. Las afectaciones generaron preocupación entre los residentes, que temen nuevos daños si continúan las precipitaciones.

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Defensoría alerta por colapso de alcantarillado y riesgos en Ayabaca

La Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades locales a mitigar los riesgos de forma inmediata ante el colapso de buzones de alcantarillado. Según advirtió, la acumulación de agua está relacionada con las obras viales que se ejecutan en la ciudad.

En la calle San Sebastián, ubicada en el barrio Sur, la corriente arrastró barro y material suelto. En tanto, residentes del barrio El Cerro expresaron su preocupación por la situación de la calle Vallejo, donde las obras llevan más de cuatro meses de intervención y aún hay zanjas abiertas y problemas de drenaje, según denunciaron.

La institución también alertó sobre el peligro en la calle Arequipa debido a fallas geológicas y exigió al Gobierno Regional de Piura agilizar el comité de reasentamiento para proteger la vida de las familias afectadas en la provincia.

Los vecinos temen que nuevas lluvias agraven los daños en viviendas y vías urbanas, especialmente en los sectores donde el agua no logra evacuar adecuadamente. La Defensoría pidió medidas inmediatas para reducir los riesgos y atender a las familias afectadas.

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Senamhi prevé lluvias de hasta 40 mm por día en la costa norte

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que este lunes 26 de octubre continuarán las lluvias en la costa norte y la sierra del país. De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 435, se esperan precipitaciones de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes.

En la costa interior de Piura se pronostican lluvias de moderada a fuerte intensidad, mientras que en la sierra piurana serán de ligera a moderada intensidad. Estos eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h.

El pronóstico establece acumulados de entre 4 y 40 mm por día en la costa norte y de entre 10 y 25 mm en la sierra norte. Para la sierra centro, se esperan entre 8 y 15 mm diarios, mientras que en la sierra sur los valores oscilarían entre 6 y 24 mm.

Ante estas condiciones, el Senamhi recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades. También aconsejó evitar cruzar calles inundadas, corrientes de agua o zonas expuestas a posibles deslizamientos.

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