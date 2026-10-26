Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Bukele recibirá a Keiko, primer tránsfuga deja a Jorge Nieto y Karla Ramírez en vivo

Sociedad

Nueva vía rápida Canadá: anuncian desvíos por megaobra de tres viaductos que costarán S/226 millones

Desde este martes 27 de octubre por la noche, los autos particulares no podrán circular por el tramo de la avenida Canadá comprendido entre las avenidas Arqueología y Circunvalación. La MML habilitará desvíos por vías alternas para ejecutar tres viaductos, una obra de S/226 millones que durará 11 meses.

Av. Canadá: desde este martes 27 habrá desvíos por obras que durarán 11 meses en Lima
Av. Canadá: desde este martes 27 habrá desvíos por obras que durarán 11 meses en Lima
Por
google iconLa República en Google

Los conductores particulares deberán modificar sus recorridos desde la noche de este martes 27 de octubre por el inicio de las obras de la nueva vía rápida Canadá, en Lima. La restricción comprende el tramo de la avenida Canadá entre las avenidas Arqueología y Circunvalación, además de un sector de esta última vía en dirección a la avenida Javier Prado. Durante los trabajos, el tránsito por la avenida Canadá quedará reservado para el transporte público y los vehículos pesados.

Como rutas alternas, los conductores podrán utilizar las avenidas Julio Bailetti, Del Aire y Nicolás Arriola, de acuerdo con la información difundida sobre el plan de desvíos. La intervención durará aproximadamente 11 meses e incluye la construcción de tres viaductos para mejorar la conexión entre vías importantes de la capital.

Video destacado

¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Plan de desvios por obra de via rapida canada

Desvíos en avenida Canadá desde el 27 de octubre

Puedes ver

Señor de los Milagros: MML aplicará cierres y desvíos por el cuarto recorrido este 28 de octubre en el Centro de Lima

lr.pe

¿Qué rutas alternas podrán usar los autos particulares?

El gerente general de Invermet, Luis Felipe Gamarra, informó que los vehículos particulares deberán evitar el tramo intervenido. En cambio, el transporte público y los vehículos pesados podrán circular por la avenida Canadá durante la ejecución del proyecto.

Los vecinos que residen cerca de las obras pasarán por un proceso de empadronamiento para obtener pases que les permitan ingresar a sus viviendas.

La circulación también cambiará por etapas. Durante el primer mes, la avenida Canadá mantendrá dos carriles abiertos; posteriormente, solo quedará habilitado un carril durante el resto de los trabajos.

La obra contempla tres ejes viales. El primero se extenderá por 1.9 kilómetros, desde un punto situado aproximadamente a 300 metros de la avenida Circunvalación hasta la avenida Arqueología. El segundo abarcará 1.1 kilómetros entre la avenida Arqueología y la calle Celendín. El tercero será un viaducto en forma de U en la avenida Circunvalación, diseñado para facilitar los retornos vehiculares.

Puedes ver

Migraciones dispone la expulsión de 55 extranjeros del territorio nacional: PNP ejecuta operativo nocturno con resguardo de la Dinoes

lr.pe

Tres viaductos y mejoras viales con inversión de S/226 millones

La Municipalidad Metropolitana de Lima destinará S/226 millones al proyecto, que comprende una intervención de 3.71 kilómetros y busca beneficiar a más de un millón de habitantes. El plazo de ejecución es de 330 días calendario.

Además de los viaductos, los trabajos incluyen el cambio de la carpeta asfáltica, la reconstrucción y el mejoramiento de veredas y paraderos de buses, así como la instalación de un nuevo sistema de semaforización.

El proyecto también contempla áreas verdes, una ciclovía, nuevo alumbrado público y señalización horizontal y vertical en la zona intervenida. Estas mejoras buscan renovar la infraestructura vial y facilitar la circulación en las avenidas comprendidas en el proyecto.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cinco muertos y varios heridos deja serie de ataques armados en Lima y Callao en menos de 24 horas

Alerta máxima familias inmigrantes legales e indocumentados | DHS está ofreciendo hasta US$3.000 a menores de edad que salgan voluntariamente de EE.UU.

Ley MAPE: el reto de formalizar a los pequeños mineros sin abrir paso a la minería ilegal

Sociedad

Cinco muertos y varios heridos deja serie de ataques armados en Lima y Callao en menos de 24 horas

Asesinan a conocido animador Romario Cartagena y a una mujer en el jirón Loreto a pocas cuadras de complejo policial en el Callao

Migraciones dispone la expulsión de 55 extranjeros del territorio nacional: PNP ejecuta operativo nocturno con resguardo de la Dinoes

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Papa León XIV confirma visita al Perú: "Me llena de alegría regresar"

Diputados y senadores viajaron a China, México y Tanzania en sus primeros meses de gestión

Senador Gavidia confirma que renunciará a la bancada de Buen Gobierno tras votar a favor de las facultades: "Piensan diferente"