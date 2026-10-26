Nueva vía rápida Canadá: anuncian desvíos por megaobra de tres viaductos que costarán S/226 millones Desde este martes 27 de octubre por la noche, los autos particulares no podrán circular por el tramo de la avenida Canadá comprendido entre las avenidas Arqueología y Circunvalación. La MML habilitará desvíos por vías alternas para ejecutar tres viaductos, una obra de S/226 millones que durará 11 meses.

Av. Canadá: desde este martes 27 habrá desvíos por obras que durarán 11 meses en Lima

Av. Canadá: desde este martes 27 habrá desvíos por obras que durarán 11 meses en Lima

Los conductores particulares deberán modificar sus recorridos desde la noche de este martes 27 de octubre por el inicio de las obras de la nueva vía rápida Canadá, en Lima. La restricción comprende el tramo de la avenida Canadá entre las avenidas Arqueología y Circunvalación, además de un sector de esta última vía en dirección a la avenida Javier Prado. Durante los trabajos, el tránsito por la avenida Canadá quedará reservado para el transporte público y los vehículos pesados.

Como rutas alternas, los conductores podrán utilizar las avenidas Julio Bailetti, Del Aire y Nicolás Arriola, de acuerdo con la información difundida sobre el plan de desvíos. La intervención durará aproximadamente 11 meses e incluye la construcción de tres viaductos para mejorar la conexión entre vías importantes de la capital.

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Desvíos en avenida Canadá desde el 27 de octubre

¿Qué rutas alternas podrán usar los autos particulares?

El gerente general de Invermet, Luis Felipe Gamarra, informó que los vehículos particulares deberán evitar el tramo intervenido. En cambio, el transporte público y los vehículos pesados podrán circular por la avenida Canadá durante la ejecución del proyecto.

Los vecinos que residen cerca de las obras pasarán por un proceso de empadronamiento para obtener pases que les permitan ingresar a sus viviendas.

La circulación también cambiará por etapas. Durante el primer mes, la avenida Canadá mantendrá dos carriles abiertos; posteriormente, solo quedará habilitado un carril durante el resto de los trabajos.

La obra contempla tres ejes viales. El primero se extenderá por 1.9 kilómetros, desde un punto situado aproximadamente a 300 metros de la avenida Circunvalación hasta la avenida Arqueología. El segundo abarcará 1.1 kilómetros entre la avenida Arqueología y la calle Celendín. El tercero será un viaducto en forma de U en la avenida Circunvalación, diseñado para facilitar los retornos vehiculares.

Tres viaductos y mejoras viales con inversión de S/226 millones

La Municipalidad Metropolitana de Lima destinará S/226 millones al proyecto, que comprende una intervención de 3.71 kilómetros y busca beneficiar a más de un millón de habitantes. El plazo de ejecución es de 330 días calendario.

Además de los viaductos, los trabajos incluyen el cambio de la carpeta asfáltica, la reconstrucción y el mejoramiento de veredas y paraderos de buses, así como la instalación de un nuevo sistema de semaforización.

El proyecto también contempla áreas verdes, una ciclovía, nuevo alumbrado público y señalización horizontal y vertical en la zona intervenida. Estas mejoras buscan renovar la infraestructura vial y facilitar la circulación en las avenidas comprendidas en el proyecto.