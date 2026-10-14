Segunda vuelta para la Municipalidad de Lima no es viable, aseguran expertos

Una segunda vuelta entre listas para la alcaldía de Lima es inviable. Así lo señalaron distintos analistas electorales a La República. José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, sostuvo que esta posibilidad excede cualquier interpretación admisible de la legislación electoral.

"El JNE no puede disponer una segunda vuelta municipal que no está prevista en la ley. No se puede, vía interpretación, cambiar el sistema electoral de la elección municipal, que establece que se gana con mayoría simple. Lima es una municipalidad, no un gobierno regional. Por más competencias regionales que tenga, no deja de ser un municipio", indicó.

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La polémica surgió luego de que Avanza País, partido que postuló a Francis Allison a la alcaldía de la capital, presentara un pedido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se convoque a una segunda vuelta si ningún candidato supera el 30% de los votos en los comicios para elegir al nuevo burgomaestre limeño.

El argumento del partido del tren se basa en que el alcalde de Lima ejerce funciones propias de un gobernador regional. La segunda vuelta está contemplada para las elecciones de gobernadores regionales. Al respecto, Villalobos consideró que la iniciativa podría plantearse para futuros comicios, pero que no tiene sustento legal en el escenario actual.

"El pedido es una propuesta que puede ser atendida para las próximas elecciones, siempre y cuando el Congreso la acoja y haga los cambios necesarios en la ley. Ahora no hay marco legal para ello", señaló.

"El JNE no tiene ninguna posibilidad de siquiera discutir el tema"

Quien también se opuso a esta posibilidad fue el politólogo y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta, quien recalcó que la normativa vigente no contempla una segunda vuelta a nivel municipal. Tuesta hizo hincapié en que las reglas electorales establecen que este mecanismo solo existe en los comicios regionales y se aplica a las candidaturas para los cargos de gobernador y vicegobernador.

"El JNE no tiene ninguna posibilidad de discutir siquiera el tema de la segunda vuelta. No es competente para eso. No puede establecer una norma que no está estipulada en la ley. Además, es algo imposible en la práctica, ya que prácticamente está conformado el concejo municipal. ¿Quiénes irían a la segunda vuelta? ¿El candidato a alcalde? No hay candidato a alcalde, son listas. Además, en el hipotético caso, negado, de que se diera y ganara Allison, sería el primer alcalde de la historia del Perú con un concejo municipal de mayoría opositora. Eso ni siquiera está pensado y es absurdo", sostuvo.

"No hay un asidero para que pueda prosperar algo así"

Jorge Jáuregui, abogado y experto en derecho electoral, también señaló que el pedido presentado por Allison no es compatible con lo establecido en la ley. Según explicó, cualquier planteamiento relacionado con el escenario electoral debería orientarse, en todo caso, a la situación de la candidatura de Rafael López Aliaga.

"No hay un asidero para que pueda prosperar algo así. Lo que están tratando de interpretar es que, bajo cualquier punto de vista, puede asumir la alcaldía Rafael López Aliaga. De ser el caso, tendría que pedir la nulidad u otras elecciones. Pero no una segunda vuelta, eso no está contemplado", afirmó.

Además, Jáuregui se mostró crítico con la actuación del JNE y advirtió que esta debilita la institucionalidad de los procesos electorales. "Hay instituciones que son verdaderamente críticas para los procesos electorales. Se han cometido tal nivel de vicios e infracciones a la ley. ¿Cómo se ha permitido que una persona que tiene condición de senador electo pueda postular? Eso no tiene ningún sentido. El JNE no tiene competencia legal o institucional para intervenir dentro de una persona que tiene condición de electa", manifestó.