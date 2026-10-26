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Migraciones dispone la expulsión de 55 extranjeros del territorio nacional: PNP ejecuta operativo nocturno con resguardo de la Dinoes

El traslado, realizado por vía terrestre, incluyó principalmente a venezolanos, además de colombianos, ecuatorianos y cubanos. El operativo utilizó dos ómnibus y contó con custodia policial.

La operación utilizó dos buses y se ejecutó con un dispositivo de seguridad completo, asegurando la correcta supervisión y protección durante el tránsito de las personas expulsadas.
La operación utilizó dos buses y se ejecutó con un dispositivo de seguridad completo, asegurando la correcta supervisión y protección durante el tránsito de las personas expulsadas.Foto: PNP/Composición LR
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La Policía Nacional del Perú (PNP) trasladó a 55 ciudadanos extranjeros durante un operativo iniciado la noche del sábado 24 de octubre, en cumplimiento de las resoluciones de expulsión emitidas por la Superintendencia Nacional de Migraciones. La intervención comenzó a las 11:10 p. m. y estuvo a cargo de la División de Extranjería, con apoyo de unidades especializadas y personal sanitario de la institución policial.

Según el reporte de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, el desplazamiento se realizó por vía terrestre y bajo vigilancia permanente. Las autoridades organizaron un dispositivo de seguridad para acompañar a los ciudadanos durante el recorrido, aunque la información difundida no especifica el destino final del traslado ni las infracciones migratorias atribuidas a cada persona.

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Venezolanos, colombianos, ecuatorianos y cubanos: estas son las nacionalidades de los 55 extranjeros

La relación de personas trasladadas está compuesta principalmente por ciudadanos venezolanos. De acuerdo con el reporte policial, 49 de los extranjeros son de esa nacionalidad, mientras que otros tres proceden de Colombia. El grupo también incluye a dos ciudadanos ecuatorianos y una persona de nacionalidad cubana.

La medida se ejecutó luego de que Migraciones emitiera las resoluciones administrativas correspondientes. Esta entidad tiene a su cargo los procedimientos migratorios que determinan la expulsión de personas extranjeras del territorio nacional, mientras que la PNP participó en la ejecución del traslado y las labores de seguridad.

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Operativo policial contó con dos buses y custodia permanente

Para movilizar al grupo, la Policía empleó dos ómnibus pertenecientes a la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). El dispositivo incluyó a diez efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), 39 integrantes de la División de Extranjería y dos miembros del área de Sanidad de la PNP.

Las autoridades establecieron vigilancia continua durante el recorrido y supervisión del personal responsable de la seguridad. Estas medidas formaron parte de la organización logística del operativo, que se desarrolló durante la noche del 24 de octubre. La intervención se enmarca en la ejecución de las disposiciones administrativas de expulsión dictadas por Migraciones.

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