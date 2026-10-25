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Señor de los Milagros: MML aplicará cierres y desvíos por el cuarto recorrido este 28 de octubre en el Centro de Lima

El recorrido iniciará en el Santuario de las Nazarenas, pasando por avenidas clave como Tacna, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte, con paradas en hospitales importantes.

Cierres y desvíos por cuarta salida del Señor los Milagros
Cierres y desvíos por cuarta salida del Señor los MilagrosFoto: MML
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La Municipalidad Metropolitana de Lima aplicará cierres progresivos y desvíos vehiculares durante el cuarto recorrido procesional del Señor de los Milagros, programado para este miércoles 28 de octubre. La medida busca facilitar el desplazamiento de los fieles y ordenar la circulación en las vías comprendidas en el recorrido.

Según la Gerencia de Movilidad Urbana, la medida se aplicará desde las 6:00 a. m. del miércoles 28 hasta las 4:00 a. m. del jueves 29 de octubre. El cierre de las vías será progresivo: avanzará conforme se desplace la procesión y permitirá habilitar los tramos que queden libres.

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Plan de desvíos

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Recorrido 28 de octubre: vías comprometidas por cierre progresivo

El recorrido comenzará en el Santuario de las Nazarenas, en el jirón Huancavelica, y continuará por las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte. En esta última vía se realizarán dos paradas: la primera, a la altura del Hospital San Bartolomé, y la segunda, en el Hospital Arzobispo Loayza.

Luego, la procesión continuará por las avenidas Venezuela y Bolivia, el jirón Varela y la avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente ingresar a la avenida Tacna y retornar al Santuario de las Nazarenas.

En estas vías se aplicará el cierre progresivo de la calzada, por lo que las restricciones avanzarán conforme se desplace la procesión. Esto permitirá habilitar nuevamente los tramos que queden libres, sin mantener cerradas todas las vías durante el mismo periodo.

Desvíos vehiculares por procesión del Señor de los Milagros

La comuna ha establecido desvíos para los servicios de transporte público que circulan por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y la avenida Nicolás de Piérola de acuerdo con los tramos afectados y el sentido de circulación.

Entre las vías consideradas para los desvíos figuran las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Tingo María, Óscar R. Benavides, Mariano Cornejo, Brasil, 28 de Julio y Arequipa, así como los alrededores de las plazas Dos de Mayo, Ramón Castilla y Bolognesi.

Los cambios también comprenden servicios de los corredores complementarios, cuyos recorridos deberán adecuarse a los desvíos establecidos para las avenidas Tacna, Bolivia, Venezuela y Garcilaso de la Vega.

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